Оккупанты заявили о подрыве машины в оккупированном Луганске (видео)

Сразу пару российских изданий опубликовали сообщения о взрыве. В подрыве обвинили "украинские спецслужбы".

У здания Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Луганске произошел взрыв. Оказалось, что на парковке взорвалась машина. Об этом сообщает "РИА Новости".

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Корреспондент издания оказался на месте событий. Оттуда он сообщил, что машина находилась в 10 метрах от входа в здание СЦКК. Заявляется, что в результате взрыва пострадал руководитель представительства боевиков "ЛНР" в СЦКК и его водитель.

Событие произошло в 19:25 по Киевскому времени.

Мирные жители в результате взрыва не пострадали. Вместе с этим сообщение о взрыве практически одновременно опубликовали "РИА Новости" и "ТАСС". Их корреспондент также оказался на месте взрыва.

Во взрыве обвинили "украинские спецслужбы" из-за того, что СЦКК фиксируют "преступления Украины" на линии фронта.

Напомним, 19 февраля в оккупированном Луганске прогремел взрыв на газопроводе и заправке.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российскими спецслужбами заминировано ряд объектов социальной инфраструктуры в Донецке, которые в дальнейшем будут подорваны. Также на оккупированный Донбасс прибыли боевики "Вагнера" для подрывов жилых домов.