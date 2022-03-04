Обстріл Запорізької АЕС військами РФ: МАГАТЕ перевірить безпеку станції (відео)

За інформацією агентства, фахівці також мають намір відвідати Чорнобильську АЕС, яка перебуває під контролем загарбників з РФ.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) планує направити своїх інспекторів в Україну для перевірки безпеки на Запорізькій та Чорнобильській атомних електростанціях. Про це 4 березня повідомляє пресслужба "Енергоатому".

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За повідомленням Національної атомної енергогенерувальної компанії, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агенція планує прибути в Україну для перевірки АЕС у зв'язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції. Також планується провести перевірку в зоні ЧАЕС.

Також в "Енергоатомі" показали, як після обстрілу виглядають перехідна естакада зі спеціального корпусу на блоки Запорізької АЕС та контрольована зона навпроти енергоблоку №3:

У ніч з 3 на 4 березня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. На території почалася пожежа, а загарбники не хотіли пропускати рятувальників. Президент України Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і закликав світ не дати Росії спровокувати ядерну катастрофу. Також український гарант закликав запровадити нові санкції для Росії через обстріл АЕС.

Мер міста Енергодар повідомив, що енергоблоки АЕС не пошкоджені та працюють без зауважень, а радіаційний фон у межах норми. Виходячи з його слів, Енергодар поки що контролюють російські окупаційні війська.