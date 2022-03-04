Обстрел Запорожской АЭС войсками РФ: МАГАТЭ проверит безопасность станции (видео)

По информации агентства, специалисты также намерены посетить Чернобыльскую АЭС, которая находится под контролем захватчиков из РФ.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует направить своих инспекторов в Украину для проверки безопасности на Запорожской и Чернобыльской атомных электростанциях. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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По сообщению Национальной атомной энергогенерирующей компании, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство планирует прибыть в Украину для проверки АЭС в связи с обстрелом оккупантами Запорожской атомной станции. Также планируется провести проверку в зоне ЧАЭС.

Также в "Энергоатоме" показали, как после обстрелов выглядят переходная эстакада из специального корпуса на блоки Запорожской АЭС и контролируемая зона. напротив энергоблока №3:

В ночь с 3 на 4 марта российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЕС. На территории начался пожар, а захватчики не хотели пропускать спасателей. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и призвал мир не дать России спровоцировать ядерную катастрофу. Также украинский гарант призвал ввести новые санкции для России из-за обстрела АЕС.

Мэр города Энергодар сообщил, что энергоблоки АЭС не повреждены и работают без замечаний, а радиационный фон находится в пределах нормы. Исходя из его слов Энергодар пока контролируют российские оккупационные войска.