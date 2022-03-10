Окупанти хочуть використати українські АЗС, щоб заправляти свої війська — ЗСУ

У Генеральному штабі повідомляють, що російська сторона також планує створити мережу польових трубопроводів на окупованих українських теренах.

Війська противника хочуть забезпечити себе паливом за рахунок використання українських заправок і сховищ нафтопродуктів. Докладніше про це розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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За наявною інформацією, окупанти розглядають питання забезпечення власних військ пальним за рахунок використання стаціонарної мережі автомобільних заправних станцій і сховищ нафтопродуктів.

Також ворог планує створити мережу польових трубопроводів на тимчасово захопленій території України з можливістю їх підключення до центрального нафтопродуктопроводу для перекачування пального з Білорусі.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Лавров визнав, що російські війська обстріляли пологовий будинок у Маріуполі. За словами Лаврова, на засіданні Ради безпеки ООН 7 березня російська делегація нібито "подала факти" про те, що лікарня "давно захоплена батальйоном "Азов" та іншими радикалами". Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що після обстрілу пологового будинку росіяни побачать зовсім іншу війну.

10 березня також стало відомо, що під час бою під Броварами ЗСУ ліквідували командира полку, який прибув в Україну з Челябінської області РФ. Розвідники повідомляють, що через втрати російські військові із 6 полку разом із 239 танковим полком відступили і перейшли до оборони.