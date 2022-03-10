Оккупанты хотят использовать украинские АЗС, чтобы заправлять свои войска - ВСУ

В Генеральном штабе сообщают, что российская сторона также планирует создать сеть полевых трубопроводов на оккупированных украинских территориях.

Войска противника хотят обеспечить себя топливом за счет использования украинских заправок и хранилищ нефтепродуктов. Подробнее об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

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По имеющейся информации, оккупанты рассматривают вопрос обеспечения собственных войск горючим за счет использования стационарной сети автомобильных заправочных станций и хранилищ нефтепродуктов.

Также враг планирует создать сеть полевых трубопроводов на временно захваченной территории Украины, с возможностью их подключения к центральному нефтепродуктопроводу для перекачивания горючего с территории Беларуси.

Напомним, глава МИД РФ Лавров признал, что российские войска обстреляли роддом в Мариуполе. По словам Лаврова, на заседании Совбеза ООН 7 марта российская делегация якобы "предъявила факты" о том, что больница "давно захвачена батальоном "Азов" и прочими радикалами". Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что после обстрела роддома россияне увидят совершенно другую войну.

10 марта также стало известно, что во время боя под Броварами ВСУ ликвидировали командира полка, прибывшего в Украину из Челябинской области РФ. Разведчики сообщают, что из-за потерь российские военные из 6 полка вместе с 239 танковым полком отступили и перешли к обороне.