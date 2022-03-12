"Вийожуватися перестануть": Арестович спрогнозував розгром військ РФ в Україні

Збройні сили України знищили вже понад третину батальйонів тактичних груп ворога. Через втрати в російську армію вже набирають кухарів та писарів, боєздатність яких залишає бажати кращого, зазначив радник голови ОП.

Росія на початку війни з Україною ввела 90 батальйонів тактичних груп (БТГ), Збройні сили України (ЗСУ) знищили вже понад третину. Про це сказав в ефірі телеканалу "Прямий" радник глави Офісу президента України (ОП) Олексій Арестович.

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Інші БТГ беруть участь у боях у різних регіонах України та зазнають втрат. У резерві в окупанта, за оцінкою радника голови ОП, залишилося трохи більше 10 БТГ.

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Арестович повідомив, що зараз ворог намагається сформувати 20-30 БТГ із так званих "миротворців" з Абхазії, Нагірного Карабаху та залучити так звані "залишки" військових із Росії.

РФ набирає в армію "кухарів, писарів і так далі"

За словами Арестовича, ЗС РФ залучає до своїх лав усіх поспіль від Калінінграда до Курил.

"Там уже кухарів, писарів і так далі. За рахунок потайної мобілізації в "Л/ДНР" та в Криму вони сподіваються до кінця березня набрати ще 20 тис. військових та кинути їх кудись, де намітився успіх", — зауважив він.

Боєздатність таких солдатів, на думку радника, залишає бажати кращого.

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"З огляду на те, що ми їхні елітні підрозділи тут поховали, про що тут можна говорити", — заявив представник ОПУ.

Кремль зробить другу спробу наступу на Україну протягом найближчих двох-трьох тижнів, упевнений він.

"Їх треба зібрати, кинути в бій. Нам потрібно їх перебити. Це десь 10 днів займе. І це буде останнє, на що вони здатні", – сказав Арестович.

З 10 числа квітня війська РФ можуть опинитися в позиційній обороні, додав він.

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У такій позиції агресор протримається максимум місяць і політичне керівництво РФ почне реальні переговори на міжнародних майданчиках, де вже "не вийожуватиметься, а буде шовковими та пухнастими зайчиками", підсумував радник керівника ОП.

Зазначимо, що за інформацією Генштабу ЗСУ окупанти втратили понад 12 тис. військових та сотні одиниць бойової техніки. Військове керівництво Білорусі запевнило, що не країна не братиме участі у війні проти України.

Ворогу вдалося зайняти східні околиці Маріуполя, місто знаходиться в облозі.