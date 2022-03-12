"Выеживаться перестанут": Арестович спрогнозировал разгром войск РФ в Украине

Вооруженные силы Украины уничтожили уже более трети батальонов тактических групп врага. Из-за потерь в российскую армию уже набирают поваров и писарей, боеспособность которых оставляет желать лучшего, отметил советник главы ОП.

Россия вначале войны с Украиной ввела 90 батальонов тактических групп (БТГ), Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили уже более трети. Об этом сказал в эфире телеканала "Прямой" советник главы Офиса президента Украины (ОП) Алексей Арестович.

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Остальные БТГ участвуют в боях в разных регионах Украины и несут потери. В резерве у оккупанта, по оценке советника главы ОП, осталось не более 10 БТГ.

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Арестович сообщил, что сейчас враг пытается сформировать 20−30 БТГ из называемых "миротворцев" из Абхазии, Нагорного Карабаха и привлечь так называемые "остатки" военных из России.

РФ набирает в армию "поваров, писарей и так далее"

По словам Арестовича, ВС РФ привлекает в свои ряды всех подряд от Калининграда до Курил.

"Там уже поваров, писарей и так далее. За счет скрытной мобилизации в "Л/ДНР" и в Крыму они надеются до конца марта набрать еще 20 тыс. военных и бросить их куда-то, где наметился успех", – заметил он.

Боеспособность таких солдат, по мнению советника, оставляет желать лучшего.

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"С учетом того, что мы их элитные подразделения тут похоронили, о чем тут можно говорить", — заявил представитель ОПУ.

Кремль предпримет вторую попытку наступления на Украину в ближайшие две-три недели, уверен он.

"Их нужно собрать, бросить в бой. Нам нужно их перебить. Это где-то 10 дней займет. И это будет последнее, на что они способны", – сказал Арестович.

С 10 чисел апреля войска РФ могут оказаться в позиционной обороне, добавил он.

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В такой позиции агрессор продержится максимум месяц и политическое руководство РФ начнет реальные переговоры на международных площадках, где уже "не будет выеживаться, а будет шелковыми и пушистыми зайчиками", подытожил советник руководителя ОП.

Отметим, что по информации Генштаба ВСУ оккупанты потеряли более 12 тыс. военных и сотни единиц боевой техники. Военное руководство Беларуси заверило, что не страна не будет участвовать в войне против Украины.

Врагу удалось занять восточные окрестности Мариуполя, город находится в осаде.