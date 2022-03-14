Зі шпиталів РФ виписали 1 400 поранених під час війни в Україні, — газета Міноборони Росії

Як пишуть у "Червоній зірці", всі 1 400 військових проявили своє бажання повернутися для виконання бойових завдань.

Майже 1 400 російських військовослужбовців виписалися з медустанов після поранень, які вони отримали під час вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє видання Збройних сил РФ "Червона зірка".

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Як вказує автор, 1 400 російських військових уже виписані та відправлені на реабілітацію. Усі вони зголосилися повернутися для виконання завдань у межах "військової операції" ЗС РФ після повного одужання.

"Основна патологія — це мінно-вибухові й осколкові поранення у різних локалізаціях. Трапляються і вогнепально-кульові поранення", — повідомив начальник хірургічного відділення підполковник медичної служби Дмитра Салімова.

На думку військового аналітика Фокусу Ігаля Левіна насправді кількість поранених може становити 4 000-6 000 поранених, враховуючи травмованих, тяжко поранених і поранених. А цифра 1 400 легкопоранених цілком відображає реальний стан справ.

Офіційні дані Міноборони РФ повідомляють, що в процесі вторгнення загинули 498 російських солдатів, а 1 597 отримали поранення. Востаннє дані оновлювалися 2 березня. З тих пір нових даних відомство не публікувало. За даними українського Генштабу загальні втрати ЗС РФ становлять понад 12 тисяч.

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