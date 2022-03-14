Из госпиталей РФ выписали 1400 раненых в ходе войны в Украине, - газета Минобороны России

Как пишут в "Красной звезде", все 1400 военных изъявили о своем желании вернуться для выполнения боевых задач.

Около 1400 российских военнослужащих выписались из медучреждений после ранений, которые они получили в ходе вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает издание Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

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Как указывают автор, 1400 российских военных уже выписаны и отправлены на реабилитацию. Все они заявили о своем желании вернуться для выполнения задач в рамках "военной операции" ВС РФ после полного выздоровления.

"Основная патология – это минно-взрывные и осколочные ранения в различных локализациях. Встречаются и огнестрельно-пулевые ранения", — сообщил начальник хирургического отделения подполковник медицинской службы Дмитрия Салимова.

По мнению военного аналитика Фокуса Игаля Левина на самом деле количество раненых может составлять 4000-6000 раненых, включая травмированных, тяжелораненых и покалеченных. А цифра в 1400 легкораненых вполне отражает реальное положение дел.

Официальные данные Минобороны РФ сообщают, что в ходе вторжения погибло 498 российских солдат, а 1597 получили ранения. Последний раз данные обновлялись 2 марта. С тех пор свежих данных ведомство не публиковало. По данным украинского Генштаба общие потери ВС РФ составляют более 12 000.

Напомним, британский полковник в отставке Глен Грант назвал шаги для победы Украины в войне с РФ.

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