Війська РФ зазнають втрат, а бійці ЗСУ переходять у контрнаступ — Генштаб (відео)

Українські захисники відбивають атаки супротивника та виконують поставлені завдання. Тривають бої за Маріуполь, а ворог у бою втрачає техніку та особовий склад.

Станом на 18:00 15 березня, війська РФ не досягли мети у встановлені терміни та зазнають втрат як у живій силі, так і в техніці. Про це повідомляють у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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За оперативною інформацією, ворог продовжує наступальні операції, ігноруючи норми Міжнародного гуманітарного права. Російські загарбники бомблять об'єкти критичної інфраструктури, мирне населення, житлові квартали, школи та дитячі садки. Також Генштаб фіксує факти утримання мирних українців у заручниках, пограбування людей та мародерство.

При цьому українські захисники виконують поставлені завдання. Розгорнуті частини резерву на певних напрямках перегруповані та перейшли у контрнаступ.

За даними ЗСУ, 15 березня продовжуються бої за звільнення околиць Маріуполя. Воїни полку "Азов" розбили підрозділ 22-ї окремої бригади спецназу РФ.

На Луганщині протягом дня українські захисники знищили:

РСЗВ БМ-21 "Град" з боєприпасами до них (5);

Танки Т-72(3);

БМП-3 (1);

військовослужбовців супротивника (15).

Дані уточнюються, також українські військові продовжують прикривати державний кордон та морське узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція, працює територіальна оборона.

[ + – ] Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 15 березня 2022 року

15 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія руйнує сама себе, оскільки люди, що здатні думати, вже покинули її територію. Великі корпорації, які досі "спонсорують військову машину РФ" та не пішли з російського ринку, мають це зробити. Весь бізнес із Росією та вся торгівля мають бути зупинені.

Зі свого боку, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні потрібно укласти новий оборонний союз, в якому має бути країна з ядерною зброєю. За його словами, сьогодні такою країною може бути Великобританія.