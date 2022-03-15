Ракетний удар по Донецьку завдавали з підконтрольної армії РФ території — CIT (фото)

Засновник аналітичної організації Conflict Intelligence Team Руслан Левієв стверджує, що ракету було запущено з південного сходу, де територію контролюють російські військові.

Ракетний удар по Донецьку з комплексу "Точка-У", який стався 14 березня, найімовірніше було завдано з підконтрольної території російської армії. Такого висновку можна дійти, якщо проаналізувати фото уламків ракети. На них видно, що ракетна частина спрямована на північний захід, а задня — на південний схід. Про це повідомив засновник російської незалежної аналітичної організації Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в ефірі "Сьогодні".

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"Важливо те, де розташовуються залишки ракети, саме так звана ракетна частина або можна сказати хвостовик. Є фотографії кількох ракурсів цієї ракетної частини. Вона лежить на бульварі Шевченка. Її хвіст дивиться на Південний Схід, а грубо кажучи, ніс ракети дивиться на Північний Захід", — заявив Левієв.

[ + – ] Фото: Радіо Sputnik [ + – ] Фото: Радіо Sputnik

За його словами, така ракета може трохи змінити напрямок, але не більше ніж на 45 градусів.

"Тобто вона не могла повернути на 180 градусів. У будь-якому разі вона прилетіла з південного сходу", — говорить аналітик.

Руслан Левієв також спростував слова бойовиків ДНР, які заявили, що вони цю ракету збили. Він стверджує, що касетна ракета не спрацювала б, якби її могли збити. Левієв додав, що технічно її збити можна, але на уламках немає жодних слідів, які б підтверджували це.

"Точка-У" — тактичний ракетний комплекс, призначений для ураження важливих цілей у тактичній глибині побудови військ противника: наземних засобів, розвідувально-ударних комплексів, пунктів управління, стоянок літаків та гелікоптерів. Дальність стрільби — до 120 км.

14 березня по центру окупованого Донецька було завдано ракетного удару комплексу "Точка", бойовики "ДНР" звинуватили у цьому українських військових. У Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували обстріл Донецька українськими військовими. За їхніми словами, таким чином вороги хотіли демонізувати ЗСУ в очах західних партнерів та росіян.

Нагадаємо, 15 березня Олександр Лукашенко заявив, що по Білорусі українські військові завдали ракетного удару з "Точки-У". За його словами, білоруські та російські військові змогли її перехопити та знищити над річкою Прип'ять.

Раніше, в ніч проти 15 березня російські військові обстріляли Київ. Снаряди потрапили до житлових будинків у Святошинському, Подільському районах та на Осокорках. Загинуло двоє людей. Крім того, ударна хвиля була настільки сильною, що пошкодила будівлі біля станції метро "Лук'янівська".