Сенат США одноголосно засудив Путіна як військового злочинця, — Reuters

Резолюція Сенату США містить заклик до Міжнародного кримінального суду в Гаазі залучити, зокрема й російських військовослужбовців, до розслідування військових злочинів ЗС РФ в Україні.

Сенат США у вівторок, 15 березня, одноголосно ухвалив резолюцію, яка засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця, що є рідкісним проявом єдності в розділеному Конгресі, повідомляє агентство Reuters.

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Резолюція була представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і підтримана сенаторами від обох партій. У ній міститься рішуче засудження "насильства, військових злочинів і злочинів проти людяності", які здійснюються військовослужбовцями ЗС РФ в Україні за наказом Путіна.

У резолюції також міститься заклик до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі й інших країнах залучити, зокрема й російських військовослужбовців, до розслідування військових злочинів, скоєних під час вторгнення Росії в Україну.

"Усі ми в цій палаті об'єдналися, демократи та республіканці, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу", — сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, виступаючи на трибуні Сенату перед голосуванням.

Раніше повідомлялося, що Бенджамін Ференц, яка бере участь у Нюрнберзькому процесі, де судили нацистів за військові злочини Другої світової війни, розповів, як можна притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна. Ференц вірить, що російського президента можна буде ув'язнити, як це було зроблено з лідером боснійських сербів Радованом Караджичем у 2016 році.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 28 лютого заявила, що військові злочини росіян в Україні документуються. У цьому українській стороні допомагають представники Словаччини, Естонії, Болгарії, Литви, Польщі та Чехії.