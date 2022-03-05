Останній прокурор Нюрнберзького процесу сказав, як можна покарати Путіна

Ференцу важко було повірити, що уроки Нюрнберга не стали для російського президента хорошим історичним прикладом.

102-річний Бенджамін Ференц, останній живий прокурор на Нюрнберзькому процесі, де судили нацистів за військові злочини Другої світової війни, заявив, що злочини, які нині вчиняє Росія проти України, – це ганьба, повідомляє Mirror.

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Коли Ференц дізнався, що ворожий снаряд зачепив меморіал Бабин Яр у Києві, де свого часу загинули 33 771 особа, переважно євреї, він був пригнічений. Двоє з 22 нацистів, яких він звинувачував у злочинах проти людства, – високопосадовці айнзатцгруп, нацистських загонів знищення, відповідальних за загибель близько двох мільйонів людей, що були організаторами різанини у Бабиному Яру у Києві у вересні 1941 року. Це командири СС полковник Пауль Блобель та Отто Раш.

Наразі, вважає Ференц, історія повторюється.

"Злочини, які зараз чинить Росія проти України, є ганьбою для людського суспільства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людяності та просте вбивство. Як тільки злочинців почнуть притягувати до відповідальності, ми будемо щасливішими", – заявив він.

[ + – ] Герман Герінг, Рудольф Гесс, Йоахім Ріббентроп та Вільгельм Кейтель на Нюрнберзькому процесі, 1946 рік Фото: Getty Images

Щоб Путін та його оточення постали перед судом, доведені військові злочини мають бути безпосередньо пов'язані з ними. Ференц вірить, що російського президента можна буде ув'язнити, як це зробили з лідером боснійських сербів Радованом Караджичем у 2016 році, котрого засудили до довічного ув'язнення за військові злочини та геноцид, скоєні під час боснійської війни 1992-1995 років.

"Це дуже реалістично. Все, що нам потрібно, це рішучість зробити це, вони не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо", – наголосив він.

Раніше цього тижня Міжнародний кримінальний суд заявив про готовність розслідувати воєнні злочини Росії в Україні. До речі, РФ вийшла із МКС.

Бенджамін Ференц народився у Нью-Йорку, у сім'ї єврейських іммігрантів. В 1944 було доручено створити нацистське відділення з розслідування військових злочинів, що означало особисте спостереження за жахливими видовищами в концентраційних таборах. Він дійшов до того, що шукав докази голими руками у неглибоких могилах.

Про те, що військові злочини росіян в Україні документуються, заявила генпрокурор України Ірина Венедиктова. Вона додала, що до розслідування та збору доказів приєднуються її колеги з європейських країн.

Натомість Росія продовжує порушувати всі мислимі закони проти людяності: застосовує заборонену зброю проти мирних громадян, зриває евакуацію, обстрілює з важкого озброєння житлові квартали, лікарні, садочки та об'єкти критичної інфраструктури.