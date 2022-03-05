Последний прокурор Нюрнбергского процесса сказал, как можно наказать Путина

Ференц не мог поверить, что уроки Нюрнберга не стали для российского президента хорошим историческим уроком.

102-летний Бенджамин Ференц, последний живой прокурор на Нюрнбергском процессе, где судили нацистов за военные преступления Второй мировой войны, заявил, что преступления, которые сейчас совершает Россия против Украины, – это позор, сообщает Mirror.

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Когда Ференц узнал, что вражеский снаряд зацепил мемориал Бабий Яр в Киеве, где в свое время погибли 33 771 человек, в основном евреи, он был подавлен. Двое из 22 нацистов, которых он обвинял в преступлениях против человечества, – высокопоставленные члены айнзатцгрупп, нацистских отрядов уничтожения, ответственных за гибель около двух миллионов человек, были организаторами резни в Бабьем Яру в Киеве в сентябре 1941 года. Это командиры СС полковник Пауль Блобель и Отто Раш.

Сейчас, считает Ференц, история повторяется.

"Преступления, которые сейчас совершает Россия против Украины, являются позором для человеческого общества, виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечности и простое убийство. Как только преступников начнут привлекать к ответственности, мы будем счастливее", – заявил он.

[ + – ] Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим Риббентроп и Вильгельм Кейтель на Нюрнбергском процессе, 1946 год Фото: Getty Images

Чтобы Путин и его окружение предстали перед судом, доказанные военные преступления должны быть непосредственно связаны с ними. Ференц верит, что российского президента можно будет посадить в тюрьму, как это было сделано с лидером боснийских сербов Радованом Караджичем в 2016 году, которого приговорили к пожизненному заключению за военные преступления и геноцид, совершенные во время боснийской войны 1992-1995 годов..

"Это очень реалистично. Все, что нам нужно, это решимость сделать это, они не живут на Луне. Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", – подчеркнул он.

Ранее на этой неделе Международный уголовный суд заявил о готовности расследовать военные преступления России в Украине. Кстати, РФ вышла из МУС.

Бенджамин Ференц родился в Нью-Йорке, в семье еврейских иммигрантов. В 1944 году было поручено создать нацистское отделение по расследованию военных преступлений, что означало личное наблюдение за ужасающими зрелищами в концентрационных лагерях. Он дошел до того, что искал улики голыми руками в неглубоких могилах.

Ранее о том, что военные преступления россиян в Украине документируются, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Она добавила, что к расследованию и сбору доказательств присоединяются ее коллеги из европейских стран.

В свою очередь Россия продолжает нарушать все мыслимые законы против человечности: применяет запрещенное оружие против мирных граждан, срывает эвакуацию, обстреливает из тяжелого вооружения жилые кварталы, больницы, садики и объекты критической инфраструктуры.