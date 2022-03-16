НАТО не вдалося зв'язатися з РФ через лінію врегулювання конфліктів, — CNN

Альянс намагався вийти на контакт із російським керівництвом після того, як війська держави-агресора завдали удару по заході України.

НАТО безрезультатно намагався зв'язатися з РФ за гарячою лінією, встановленою для врегулювання конфліктів, а також через листи, оскільки удари російських військ по території України поширили в бік території Альянсу. Про це в середу, 16 березня, повідомили військові чиновники організації, повідомляє CNN.

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"Звичайно, ми намагаємося зв'язатися з ними. Але для спілкування потрібні дві сторони", — сказав офіційний представник Альянсу.

За словами чиновників, США також мають окрему гарячу лінію для вирішення конфліктів з РФ, працездатність якої вони перевірили, проте на практиці її ще не використовували.

Коментарі щодо спроб встановити зв'язок із РФ прозвучали на тлі атаки російських військ на Міжнародний центр миротворчості та безпеки в селі Старичі Яворівського району Львівської області. Через це в Альянсі виникли побоювання щодо потенційного поширення воєнних дій на країну-члена організації.

Водночас відповідаючи на запитання щодо заклику Польщі направити сили НАТО в Україну з миротворчою місією, представники Альянсу назвали такий план "неспроможним".

"Ми бачимо дві національні держави, які перебувають у стані війни. Якщо вони домовляться про надійне та міцне мирне врегулювання, я не бачу потреби в миротворчій місії", — сказав чиновник організації.

Нагадаємо, у вівторок, 15 березня, за підсумками візиту до Києва віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну миротворчу місію НАТО для врегулювання ситуації, що виникла внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Також ми писали, що, за даними видання Financial Times, Україна та Росія підготували план з 15 пунктів, яким передбачають встановлення режиму припинення вогню.