Одразу в кількох містах Білорусі чули звуки вибухів, — ЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, вибухи чули мешканці Барановичів, Лунінця, Пінська, Століна й інших населених пунктів.

У низці міст Білорусі місцеві жителі почули звуки вибухів. Перед цим по території міста Сарни на Рівненщині було завдано удару трьома ракетами. Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними проєкту, звуки "сильних хлопків" було чутно в Барановичах, Лунінці, Пінську, Століні, Ганцевичах (Брестська область), Слуцьку та Клецку (Мінська область).

"Повідомляється, що по Рівненській області України (місто Сарни) вдарили трьома ракетами. Можливо, це якось пов'язано. Також підписники повідомляють про підозрілу активність авіації на території Білорусі", — йдеться у публікації.

Також телеграм-канал опублікував відео, на якому чути звук вибуху.

Згодом на інцидент відреагував голова Брестського міськвиконкому Олександр Рогачук. За його словами, причиною того, що сталося, стали навчання артилерійської бригади на військовому полігоні.

Нагадаємо, 1 березня лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що республіка не має наміру брати участь у війні Росії проти України.

12 березня білоруські війська були перекинуті до кордону з Україною для, як стверджує Міністерство оборони республіки, блокування потрапляння на територію республіки "націоналістичних збройних формувань".

А вчора, 15 березня, Лукашенко заявив, що білоруські та російські військові нібито відбили удар по території Білорусі ракетою "Точка-У", її перехопили та знищили над річкою Прип'ять.