Путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму — розвідка

За словами української розвідки, російські окупанти хочуть зупинити потік втікачів із Криму. Першими почали повертатися в РФ сім'ї офіцерів та окупаційної влади Севастополя.

Російська влада блокуватиме виїзд росіян із Криму. Про це 23 березня повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За підтвердженою інформацією відомства, силами Росгвардії готується блокування руху Кримським мостом у бік Росії. Крім того, окупаційна влада обмежить рух поромною переправою та авіасполучення з Кримом.

Як повідомляє українська розвідка, формальною причиною буде "боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим терористичним атакам". Так, влада РФ хоче відреагувати на панічне населення серед росіян, які починаючи з 2014 року незаконно переселилися в український Крим, і зупинити потік втікачів із півострова.

Після вторгнення російських військ на територію України спостерігається відтік росіян з окупованого Криму. За даними Міноборони, у перших лавах втікачів — сім'ї російських офіцерів, правоохоронців і представників окупаційної влади Севастополя. Ці росіяни терміново продають кримську нерухомість, змінюють реєстрацію і виводять бізнес.

За словами управління розвідки, у такий спосіб Путін фактично утримує як заручників 600 тисяч росіян на території Криму. Уже зараз ці люди починають розуміти невпевненість свого правового статусу.

22 березня прессекретар Путіна заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю. Пєсков також зазначив, що війна "йде суворо відповідно до поставлених заздалегідь планів і завдань".

У Пентагоні вважають, що ЗСУ здатні повернути свої території. За словами американського чиновника, українська оборона "винахідлива" і спритна".