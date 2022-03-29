Російські війська посилили атаки на Донецькому напрямку, — зведення Генштабу
Ворог активно застосовує авіацію, а також зосереджує свої зусилля на захоплення Маріуполя і Попасної.
Російські війська збільшують інтенсивність бойових дій на Донецькому напрямку. Також активні бої ведуться на Слобожанському напрямі. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 12:00.
Війська РФ продовжують застосовувати авіацію та артилерію по Харкову, Барвінковому й Ізюму. Ведуться бої за Кам'янку, Суху Кам'янку та Тихоцьке, куди зміг прорватися ворог. ЗС РФ були посилені окремими підрозділами зі складу 1-ї танкової армії.
На Донецькому напрямку російські війська наростили вогневий вплив та активізували штурмові дії на більшості напрямків. Авіація РФ завдала удару по:
- Рубіжному;
- Лисичанську;
- Кремінній;
- Золотому-4;
- Попасній;
- Торецьку;
- Новгородському;
- Воєводівці.
Основні зусилля ЗС РФ зосередили на захопленні Маріуполя та Попасної. Проте, як зазначають у Генштабі, успіху вони не мають. У тимчасово окупованому Бердянську окупанти намагаються відновити інфраструктуру порту, де ЗСУ знищили ВДК "Саратов".
На південному напрямку країна-агресор, прикриваючись вогнем артилерії, проводить заходи щодо відновлення боєздатності. Поповнює запаси боєприпасів і палива.
Поліський напрямок зазначається обстрілами артилерій, перегрупуванням наявних військ, а також частковим виведенням на територію Білорусі.
ЗС РФ продовжують блокаду Чернігова, намагаючись знищити військові та цивільні об'єкти. У бік Броварів активних дій не зафіксовано.
Нагадаємо, українські військові ліквідували командувача 200-ї бригади ЗС РФ Дениса Курило.
Посол України у Німеччині заявив, що Німеччина пророкувала поразку України у війні з РФ протягом 48 годин.