Російські війська посилили атаки на Донецькому напрямку, — зведення Генштабу

Ворог активно застосовує авіацію, а також зосереджує свої зусилля на захоплення Маріуполя і Попасної.

Російські війська збільшують інтенсивність бойових дій на Донецькому напрямку. Також активні бої ведуться на Слобожанському напрямі. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 12:00.

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Війська РФ продовжують застосовувати авіацію та артилерію по Харкову, Барвінковому й Ізюму. Ведуться бої за Кам'янку, Суху Кам'янку та Тихоцьке, куди зміг прорватися ворог. ЗС РФ були посилені окремими підрозділами зі складу 1-ї танкової армії.

На Донецькому напрямку російські війська наростили вогневий вплив та активізували штурмові дії на більшості напрямків. Авіація РФ завдала удару по:

Рубіжному;

Лисичанську;

Кремінній;

Золотому-4;

Попасній;

Торецьку;

Новгородському;

Воєводівці.

Основні зусилля ЗС РФ зосередили на захопленні Маріуполя та Попасної. Проте, як зазначають у Генштабі, успіху вони не мають. У тимчасово окупованому Бердянську окупанти намагаються відновити інфраструктуру порту, де ЗСУ знищили ВДК "Саратов".

На південному напрямку країна-агресор, прикриваючись вогнем артилерії, проводить заходи щодо відновлення боєздатності. Поповнює запаси боєприпасів і палива.

Поліський напрямок зазначається обстрілами артилерій, перегрупуванням наявних військ, а також частковим виведенням на територію Білорусі.

ЗС РФ продовжують блокаду Чернігова, намагаючись знищити військові та цивільні об'єкти. У бік Броварів активних дій не зафіксовано.

Нагадаємо, українські військові ліквідували командувача 200-ї бригади ЗС РФ Дениса Курило.

Посол України у Німеччині заявив, що Німеччина пророкувала поразку України у війні з РФ протягом 48 годин.