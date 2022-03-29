Российские войска усилили атаки на Донецком направлении, - сводка Генштаба

Враг активно применяет авиацию, а также сосредотачивает свои усилия на захват Мариуполя и Попасной.

Российские войска наращивают интенсивность боевых действий на Донецком направлении. Также активные бои ведутся на Слобожанском направлении. Об этом указывается в сводке Генштаба ВСУ на 12:00.

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Войска РФ продолжают применять авиацию и артиллерию по Харькову, Барвинковому и Изюму. Ведутся бои за Камянку, Сухую Камянку и Тихоцкое, куда смог прорваться враг. ВС РФ были усилены отдельными подразделениями из состава 1-й танковой армии.

На Донецком направлении российские войска нарастили огневое влияние и активизировали штурмовые действия на большинстве направлений. Авиация РФ нанесла удар по:

Рубежному

Лисичанску

Кременной

Золотому-4

Попасной

Торецку

Новгородскому

Воеводовке

Основные усилия ВС РФ сосредоточили на захвате Мариуполя и Попасной. Однако как отмечают в Генштабе, успеха они не имеют. Во временно оккупированном Бердянске оккупанты пытаются восстановить инфраструктуру порта, где ВСУ уничтожили БДК "Саратов".

На южном направлении страна-агрессор прикрываясь огнем артиллерии, проводит мероприятия по восстановлению боеспособности. Пополняет запасы боеприпасов и топлива.

Полесское направление отмечается обстрелами артиллерий, перегруппировкой имеющихся войск, а также частичным выводом на территорию Беларуси.

ВС РФ продолжают блокаду Чернигова, пытаясь уничтожить военные и гражданские объекты. В сторону Броваров активных действий не зафиксировано.

Напомним, украинские военные ликвидировали командующего 200-й бригады ВС РФ Дениса Курило.

Посол Украины в Германии заявил, что Германия пророчила поражение Украины в войне с РФ в течение 48 часов.