Хакери Anonymous "злили" дані 120 тис. солдатів РФ, які воювали в Україні

У базі даних є список імен, табельних номерів та місць служби окупантів, які брали участь у бойових діях. Угруповання заявило, що їх треба віддати під суд за військові злочини.

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Хакерське угруповання Anonymous оприлюднило особисті дані 120 тисяч російських військових, які брали участь у війні з Україною. Про це хакери написали у Twitter.

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Усіх окупантів, які беруть участь у вторгненні в Україну, слід піддати трибуналу за військові злочини, заявили кіберфахівці.

Зазначимо, що дані окупантів одержала "Українська правда" від Центру оборонних стратегій, а ті — з "надійних джерел". Інформація містить перелік імен, табельних номерів та місць служби військових РФ. Подивитися їх дані можна тут.

[ + – ] Список російських військових злочинців

Нагадаємо, що хакери Anonymous 2 квітня опублікували в мережі електронні листи працівників Липецького механічного заводу обсягом 25 ГБ. Вони належать директорам та керівникам підприємства.

22 березня стало відомо, що злив бази даних сервісу "Яндекс Їжа" розсекретив імена співробітників Головного управління розвідки Генштабу Збройних Сил Росії. В основі були клієнти з Білорусі, Ізраїлю та Казахстану.

Працівники ФСБ РФ раніше передали українській військовій розвідці досьє на командирів "кадировців". Розвідники навели деякі дані про місцезнаходження та імена чеченських командирів.