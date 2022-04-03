Хакеры Anonymous "слили" данные 120 тыс. солдат РФ, воевавших в Украине
В базе данных есть список имен, табельных номеров и мест службы оккупантов, участвовавших в боевых действиях. Группировка заявила, что их нужно отдать под трибунал за военные преступления.
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Хакерская группировка Anonymous обнародовала личные данные 120 тысяч российских военных, которые участвовали в войне с Украиной. Об этом хакеры написали в Twitter.
Всех оккупантов, участвующих во вторжении в Украину, следует подвергнуть трибуналу за военные преступления, заявили киберспециалисты.
Отметим, что данные оккупантов получила "Украинская правда" от Центра оборонных стратегий, а те – из "надежных источников". Информация содержит список имен, табельных номеров и мест службы военных РФ. Посмотреть их данные можно тут.
Напомним, что хакеры Anonymous 2 апреля опубликовали в сети электронные письма работников Липецкого механического завода объемом 25 ГБ. Они принадлежат директорам и руководителям предприятия.
22 марта стало известно, что слив базы данных сервиса "Яндекс Еда" рассекретил имена сотрудников Главного управления разведки Генштаба Вооруженных сил России. В базе были клиенты из Беларуси, Израиля и Казахстана.
Работники ФСБ РФ ранее передали украинской военной разведке досье на командиров "кадыровцев". Разведчики привели некоторые данные о местонахождении и имена чеченских командиров.