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Военный Фокус Российско-украинская война

Хакеры Anonymous "слили" данные 120 тыс. солдат РФ, воевавших в Украине

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Фото: РИА Новости | Работники ФСБ передавали военной разведке Украины досье на командиров "кадыровцев"

В базе данных есть список имен, табельных номеров и мест службы оккупантов, участвовавших в боевых действиях. Группировка заявила, что их нужно отдать под трибунал за военные преступления.

Хакерская группировка Anonymous обнародовала личные данные 120 тысяч российских военных, которые участвовали в войне с Украиной. Об этом хакеры написали в Twitter.

Всех оккупантов, участвующих во вторжении в Украину, следует подвергнуть трибуналу за военные преступления, заявили киберспециалисты.

Отметим, что данные оккупантов получила "Украинская правда" от Центра оборонных стратегий, а те – из "надежных источников". Информация содержит список имен, табельных номеров и мест службы военных РФ. Посмотреть их данные можно тут.

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Список российских военных преступников

Напомним, что хакеры Anonymous 2 апреля опубликовали в сети электронные письма работников Липецкого механического завода объемом 25 ГБ. Они принадлежат директорам и руководителям предприятия.

22 марта стало известно, что слив базы данных сервиса "Яндекс Еда" рассекретил имена сотрудников Главного управления разведки Генштаба Вооруженных сил России. В базе были клиенты из Беларуси, Израиля и Казахстана.

Работники ФСБ РФ ранее передали украинской военной разведке досье на командиров "кадыровцев". Разведчики привели некоторые данные о местонахождении и имена чеченских командиров.