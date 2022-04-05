Українські військові відновили транспортне сполучення між Києвом і Черніговом (відео)

Тепер зі ще нещодавно оточеного Чернігова можна вивозити поранених, привозити гуманітарну допомогу, а також добиратися до столиці.

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Військові з оперативного командування "Північ" і військова адміністрація Чернігова відновила транспортне сполучення між містом і Києвом. Про це повідомляє В'ячеслав Чаус у телеграм-каналі.

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Сім днів в оточеному Чернігові

Вказується, що разом із розмінуванням місцевості й очищенням місцевості від небезпечних предметів військові провели роботу з відновлення сполучення. Роботи відбуваються на ділянці Чернігів-Гончарівка.

Відновлення сполучення дозволить евакуювати поранених, переміщатися між Черніговом і Києвом громадянам і передавати гуманітарну допомогу волонтерам.

"Це була першочергова потреба насправді. Усі знаємо, що користувалися певний час пішохідним мостом, його постійно обстрілював ворог. По ньому лупили цілі батареї "Градів", — зазначив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Також зазначається, що до міста вже прибула гуманітарна допомога від МОЗ і UNICEF. До неї увійшли генератори, ліки й інші товари, потрібні місту.

Нагадаємо, 4 квітня ЗСУ відновили контроль над Сумською областю, таким чином ЗС РФ пішли з усієї північної частини України. До цього війска РФ намагалися з Чернігова зробити другий Маріуполь, постійно обстрілюючи місто.