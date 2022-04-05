Украинские военные востановили транспортное сообщение между Киевом и Черниговом (видео)

Теперь из еще недавно осажденного Чернигова можно вывозить раненых, привозить гуманитарную помощь, а также добираться в столицу.

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Военные из оперативного командования "Север" и военная администрация Чернигова восстановила транспортное сообщение между городом и Киевом. Об этом сообщает Вячеслав Чаус в телеграм-канале.

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Семь дней в осажденном Чернигове

Указывается, что вместе с разминированием местности и очищением местности от опасных предметов, военные провели работу по восстановлению сообщения. Работы проходят на участке Чернигов-Гончаровка.

Восстановление сообщения позволит эвакуировать раненых, перемещаться между Черниговом и Киевом гражданам, и передавать гуманитарную помощь волонтерам.

"Это была первоочередная потребность на самом деле. Все знаем, что пользовались определенное время пешеходным мостом, он постоянно подвергался обстрелам врага. По нему лупили целые батареи "Градов", — отметил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Также отмечается, что в город уже прибыла гуманитарная помощь от Минздрава и UNICEF. В нее вошли генераторы, лекарства и другие товары нужные городу.

Напомним, 4 апреля ВСУ восстановили контроль над Сумской областью, таким образом ВС РФ ушли со всей северной части Украины. До этого войска РФ пытались из Чернигова сделать второй Мариуполь, постоянно обстреливая город.