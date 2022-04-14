ЗС РФ "відловлюють" жителів ОРДЛО та відправляють їх на війну проти ЗСУ, — Генштаб

За даними військового командування, окупаційній владі Донбасу поставили завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб, проте ці показники виконані лише на 20%.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

На окупованих територіях Донбасу ЗС РФ продовжують проводити примусову мобілізацію, "виловлюючи" людей у приватних і багатоквартирних кварталах. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними відомства, на сьогоднішній день залишається загроза застосування ЗС РФ ракетного озброєння на всій території України. Окупанти також нарощують авіаційне угруповання біля східних областей, посилюють артилерійські підрозділи й оптимізують наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення для подальшої масштабної операції.

Як зазначає Генштаб, у білоруському місті Холмеч на блокпостах поліцейські масово перевіряють мобільні телефони громадян і залякують їх тим, що Україна може скоїти збройний напад на Білорусь будь-якої миті.

На Сіверському напрямку ЗС РФ проводять перегрупування підрозділів Центрального військового округу з території Брянської та Курської областей, а також посилюють контроль прикордонних ділянок і зводять опорні пункти.

На Слобожанському напрямку окупанти загарбники продовжують частково блокувати Харків, обстрілюючи обласний центр із важкої артилерії. За даними Генштабу, на Південнобузькому напрямку противник відновлює свою боєздатність, поповнює запаси боєприпасів і займається зміцненням своїх позицій. Активні бойові дії відбуваються у районі населеного пункту Олександрівка. У відомстві попереджають, що ЗС РФ хочуть відновити наступ, щоб повернути втрачені свої позиції біля Осокорівки.

На Донецькому напрямку тривають бої біля Слов'янська, Курахово, Попасної та Сєвєродонецька. ЗС РФ не залишають спроб захоплення Маріуполя. На окупованих територіях Донбасу окупанти продовжують проводити примусову мобілізацію, "виловлюючи" громадян у приватних і багатоквартирних кварталах. Військове командування поставило завдання проросійським бойовикам мобілізувати 60-70 тисяч осіб, але ці показники були виконані лише на 20%.

Протягом минулої доби, як повідомляють у Генштабі, підрозділи ЗСУ на Донбасі відбили вісім атак ЗС РФ, знищивши танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки. Крім цього, українські військовослужбовці ліквідували російську артилерійську систему та два винищувачі.

[ + – ] Окупанти провалили завдання щодо мобілізації громадян в ОРДЛО, — Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 13 квітня військове командування РФ пригрозило новими ракетними ударами по Києву. У Міністерстві оборони країни-агресора звинуватили Україну в здійсненні диверсій та обстрілах об'єктів на території Росії і повідомили, що російські ЗС атакуватимуть українські "центри ухвалення рішень".

Також повідомлялося, що в окупованому Мелітополі менш ніж за місяць ліквідували 70 військовослужбовців ЗС РФ. За даними військової розвідки України, окупантів знищили під час нічного патрулювання міста.