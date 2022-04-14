ВС РФ "отлавливают" жителей ОРДЛО и отправляют их на войну против ВСУ, — Генштаб

По данным военного командования, оккупационным властям Донбасса поставили задачу мобилизировать 60-70 тысяч человек, однако эти показатели выполнены лишь на 20%.

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На оккупированных территориях Донбасса ВС РФ продолжают проводить принудительную мобилизацию, "вылавливая" людей в частных и многоквартирных кварталах. Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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По данным ведомства, на сегодняшний день остается угроза применения ВС РФ ракетного вооружения по всей территории Украины. Оккупанты также наращивают авиационную группировку возле восточных областей, усиливает артиллерийские подразделения, и оптимизирует существующие системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения для последующей масштабной операции.

Как отмечает Генштаб, в белорусском городе Холмеч на блокпостах полицейские массово проверяют мобильные телефоны граждан и запугивают их тем, что Украина может совершить вооруженное нападение на Беларусь в любой момент.

На Сиверском направлении ВС РФ проводят перегруппировку подразделений Центрального военного округа с территории Брянской и Курской областей, а также усиливают контроль приграничных участков и возводят опорные пункты.

На Слобожанском направлении оккупанты захватчики продолжают частично блокировать Харьков, обстреливая областной центр из тяжелой артиллерии. По данным Генштаба, на Южнобужском направлении противник восстанавливает свою боеспособность, пополненяет запасы боеприпасов и занимается укреплением своих позиций. Активные боевые действия проходят в районе населенного пункта Александровка. В ведомстве предупреждают, что ВС РФ хотят возобновить наступление, чтобы вернуть потерянные свои позиции возле Осокоровки.

На Донецком направлении продолжаются бои возле Славянска, Курахово, Попасной и Северодонецка. ВС РФ не оставляют попыток захвата Мариуполя. На оккупированных территориях Донбасса оккупанты продолжают проводить принудительную мобилизацию, "вылавливая" граждан в частных и многоквартирных кварталах. Военное командование поставило задачу пророссийским боевикам "привлечь к службе" 60-70 тысяч человек, но указанные показатели были выполнены лишь на 20%.

В течение минувших суток, как сообщают в Генштабе, подразделения ВСУ на Донбассе отбили восемь атак ВС РФ, уничтожив танк, четыре единицы бронированной и шесть автомобильной техники. Помимо этого, украинские военнослужащие ликвидировали российскую артиллерийскую систему и два истребителя.

[ + – ] Оккупанты провалили задачу по мобилизации граждан в ОРДЛО, - Генштаб ВСУ

Напомним, 13 апреля военное командование РФ пригрозило новыми ракетными ударами по Киеву. В Министерстве обороны страны-агрессора обвинили Украину в осуществлении диверсий и обстрелах объектов на территории России и сообщили, что российские ВС будут атаковать украинские "центры принятия решений".

Также сообщалось, что в оккупированном Мелитополе менее чем за месяц ликвидировали 70 военнослужащих ВС РФ. По данным военной разведки Украины, оккупантов уничтожили во время ночного патрулирования города.