Ще одне місце для дайвінгу: Резніков потролив РФ через потоплення "Москви" (фото)

Як зазначив міністр, флагманський корабель Чорноморського флоту стане гідним місцем для занурення з аквалангом.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Міністр оборони України Олексій Резніков пожартував з Чорноморського флоту РФ, заявивши, що в Чорному морі з'явилося нове місце для дайвінгу. Публікація з'явилася на сторінці у Твіттері.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Флагманський" російський військовий корабель — гідне місце для дайвінгу. В нас з'явилося ще одне місце для дайвінгу в Чорному морі. Обов'язково відвідаємо місце аварії після нашої перемоги у війні", — заявив Резніков.

Водночас міністр додав, що має вже 300 занурень з аквалангом.

[ + – ] Резніков потролив ЗС РФ

Зазначимо, що 13 квітня, за заявою Одеської ОВА, по флагману Чорноморського флоту "Москва" завдали ракетного удару "Нептуном". Через пожежу, що вийшла з-під контролю, судно потонуло. Доля більшої частини екіпажу залишається невідомою.

За словами головного редактора BlackSeaNews Андрія Клименка, крейсер міг мати на борту ядерні боєголовки. Нині їхня доля залишається невідомою.

Нагадаємо, в ніч із 13 на 14 квітня Міністерство оборони РФ повідомило про пожежу на борту крейсера "Москва". Проте, у відомстві "не знають", чому сталася НС на флагмані Чорноморського флоту РФ. Вже ввечері, 14 квітня, Міністерство оборони Росії офіційно визнало, що флагман ЧМФ потонув у Чорному морі.