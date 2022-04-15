Еще одно место для дайвинга: Резников потроллил РФ из-за потопления "Москвы" (фото)

Как подметил министр, флагманский корабль Черноморского флота станет достойным местом для погружения с аквалангом.

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Министр обороны Украины Алексей Резников подшутил над Черноморским флотом РФ, заявив, что в Черном море появилось новое место для дайвинга. Публикация появилась на странице в Твиттере.

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"Флагманский" российский военный корабль — достойное место для дайвинга. У нас появилось еще одно место для дайвинга в Черном море. Обязательно посетим место крушения после нашей победы в войне", — заявил Резников.

Вместе с тем министр добавил, что у него уже 300 погружений с аквалангом.

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Отметим, что 13 апреля по заявлению Одесской ОВА, по флагману Черноморского флота "Москва" был нанесен ракетный удар "Нептуном". Из-за возникшего пожара, вышедшего из-под контроля, судно утонуло. Судьба большей части экипажа остается неизвестной.

По словам главреда BlackSeaNews Андрея Клименко, крейсер мог на борту иметь ядерные боеголовки. Ныне их судьба остается неизвестной.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Министерство обороны РФ сообщило о пожаре на борту крейсера "Москва". Однако, в ведомстве "не знают", по какой причине произошло ЧП на флагмане Черноморского флота РФ. Уже вечером 14 апреля Министерство обороны России официально признало, что флагман ЧМФ утонул в Черном море.