Армія Росії обстріляла Дарницький район Києва: подробиці атаки (відео)

Вибухи чули на околиці міста, очевидці оприлюднюють відео сильного диму над місцевістю. Мер Києва закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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Уранці 16 квітня Київ зазнав обстрілів російської армії. Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко.

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Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста, на місце події виїхали рятувальники та медики. Інформація щодо постраждалих, за словами градоначальника, уточнюється.

"Ще раз звертаюся до всіх: не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги! Тих киян, які раніше виїхали та збираються повертатися до столиці, прошу поки що утриматися від цього та залишатися в безпечніших місцях", — повідомив мер.

[ + – ] Кличко закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги

Місцеві Telegram-канали публікують відео сильного диму після "прильотів" снарядів у Києві.

Нагадаємо, що вночі 15 квітня війська РФ обстріляли в Києві Жулянський машинобудівний завод "Візар". У російському Міноборони заявили, що це була відповідь на нібито диверсії ЗСУ на російських територіях.

Командування ворожої армії погрожувало вдарити по "центрах прийняття рішень" в Україні, зокрема в столиці.

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня попереджав, що рано говорити про виграш у битві за Київ із російськими загарбниками. "Я зможу це сказати лише після того, як ми переможемо в цій війні, коли ми звільнимо наші території", — казав глава держави.