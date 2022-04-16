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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Армія Росії обстріляла Дарницький район Києва: подробиці атаки (відео)

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Фото: Скриншот | Окупанти обстрілюють Київ із першого дня повномасштабного вторгнення

Вибухи чули на околиці міста, очевидці оприлюднюють відео сильного диму над місцевістю. Мер Києва закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Уранці 16 квітня Київ зазнав обстрілів російської армії. Про це повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко.

Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста, на місце події виїхали рятувальники та медики. Інформація щодо постраждалих, за словами градоначальника, уточнюється.

"Ще раз звертаюся до всіх: не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги! Тих киян, які раніше виїхали та збираються повертатися до столиці, прошу поки що утриматися від цього та залишатися в безпечніших місцях", — повідомив мер.

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Кличко закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги

Місцеві Telegram-канали публікують відео сильного диму після "прильотів" снарядів у Києві.

Нагадаємо, що вночі 15 квітня війська РФ обстріляли в Києві Жулянський машинобудівний завод "Візар". У російському Міноборони заявили, що це була відповідь на нібито диверсії ЗСУ на російських територіях.

Командування ворожої армії погрожувало вдарити по "центрах прийняття рішень" в Україні, зокрема в столиці.

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня попереджав, що рано говорити про виграш у битві за Київ із російськими загарбниками. "Я зможу це сказати лише після того, як ми переможемо в цій війні, коли ми звільнимо наші території", — казав глава держави.