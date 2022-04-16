Армия России обстреляла Дарницкий район Киева: подробности атаки (видео)

Взрывы слышали на окраине города, очевидцы публикуют видео сильного дыма над местностью. Мэр Киева призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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Утром 16 апреля Киев подвергся обстрелам российской армии. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города, на место происшествия выехали спасатели и медики. Информация о пострадавших, по словам градоначальника, уточняется.

"Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте, пожалуйста, сигналами воздушной тревоги! Тех киевлян, которые раньше выехали и собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах", – сообщил мэр.

[ + – ] Кличко призывает не пренебрегать сигналами воздушной тревоги

Местные Telegram-каналы публикуют видео сильного дыма после "прилетов" снарядов в Киеве.

Напомним, что ночью 15 апреля войска РФ обстреляли в Киеве Жулянский машиностроительный завод "Визар". В российском Минобороны заявили, что это был ответ на якобы диверсии ВСУ на российских территориях.

Командование вражеской армии угрожало ударить по "центрам принятия решений" в Украине, в том числе в столице.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля предупреждал, что рано говорить о выигрыше в битве за Киев с российскими захватчиками. "Я смогу это сказать только после того, как мы победим в этой войне, когда мы освободим наши территории", – говорил глава государства.