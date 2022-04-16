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Военный Фокус Российско-украинская война

Армия России обстреляла Дарницкий район Киева: подробности атаки (видео)

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Фото: Скриншот | Оккупанты обстреливают Киев с первого дня полномасштабного вторжения

Взрывы слышали на окраине города, очевидцы публикуют видео сильного дыма над местностью. Мэр Киева призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Утром 16 апреля Киев подвергся обстрелам российской армии. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города, на место происшествия выехали спасатели и медики. Информация о пострадавших, по словам градоначальника, уточняется.

"Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте, пожалуйста, сигналами воздушной тревоги! Тех киевлян, которые раньше выехали и собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах", – сообщил мэр.

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Кличко призывает не пренебрегать сигналами воздушной тревоги

Местные Telegram-каналы публикуют видео сильного дыма после "прилетов" снарядов в Киеве.

Напомним, что ночью 15 апреля войска РФ обстреляли в Киеве Жулянский машиностроительный завод "Визар". В российском Минобороны заявили, что это был ответ на якобы диверсии ВСУ на российских территориях.

Командование вражеской армии угрожало ударить по "центрам принятия решений" в Украине, в том числе в столице.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля предупреждал, что рано говорить о выигрыше в битве за Киев с российскими захватчиками. "Я смогу это сказать только после того, как мы победим в этой войне, когда мы освободим наши территории", – говорил глава государства.