Російські окупанти вигадали історію про участь громадянина Ізраїлю в штурмі "Азовсталі", – ЗМІ

Редакція видання NEWSru.co.il отримала листа, у якому нібито ізраїльтянин пише, що до кінця тижня на заводі "всіх знищать". Щоб провокація мала правдоподібніший вигляд, журналістам надіслали посвідчення особи громадянина Ізраїлю.

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Російські загарбники написали історію про участь громадянина Ізраїлю в штурмі заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Про це пише видання NEWSru.co.il.

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Редакція сайту отримала 19 квітня листа під заголовком "Азовсталь" невдовзі після публікації новини про перебування на території заводу військових і цивільних із дітьми.

Автор листа написав таке: "Я, громадянин Ізраїлю, зараз штурмую "Азовсталь". Можу вам повідомити на сто відсотків, що крім "фашиків", тут більше нікого немає, і до кінця тижня ми всіх знищимо".

При цьому були вказані ініціали та посвідчення особи громадянина Ізраїлю (теудат-зеут). Журналісти перевірили, чи справді в Ізраїлі живе чи раніше проживала ця людина. З'ясувалося, що вона справді жила в Ізраїлі, але померла два роки тому.

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"Таким чином, автор листа використав реальні дані померлого ізраїльтянина (можливо, його теудат-зеут був вкрадений). Редакція сайту повідомила поліції Ізраїлю", — заявили журналісти.

Нагадаємо, що 19 квітня командир полку "Азов" Святослав Паламар заявив про скидання потужних бомб на "Азовсталь". Але, за його словами, це не змінює настрою "азовців", бійці продовжуватимуть захищати місто.

СБУ перехопила телефонну розмову ростовського командира взводу. Загарбник розповідає, як у Маріуполі "чекають із неба від Росії тритонні сюрпризи". Окупант говорить про наказ начальства "зрівняти все із землею".

Представник "Народної міліції "ДНР" Едуард Басурін 19 квітня заявив про початок штурму "Азовсталі". ЗС РФ обіцяли з полудня 19 квітня відкрити коридор для виходу із заводу.