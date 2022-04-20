Российские оккупанты выдумали историю об участии гражданина Израиля в штурме "Азовстали", – СМИ

Редакция издания NEWSru.co.il получила письмо, в котором якобы израильтянин пишет, что до конца недели на заводе "всех уничтожат". Чтобы провокация выглядела реальнее, журналистам отправили удостоверение личности гражданина Израиля.

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Российские захватчики сочинили историю об участии гражданина Израиля в штурме завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом пишет издание NEWSru.co.il.

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Редакция сайта получила 19 апреля письмо под заголовком "Азовсталь" вскоре после публикации новости о нахождении на территории завода военных и гражданских с детьми.

Автор письма написал следующее: "Я, гражданин Израиля, в данный момент штурмую Азовсталь. Могу вам сообщить на сто процентов, что кроме "фашиков", тут больше никого нет, и до конца недели мы всех уничтожим".

При этом были указаны инициалы и удостоверение личности гражданина Израиля (теудат зеут). Журналисты проверили, действительно ли в Израиле живет или ранее проживал этот человек. Выяснилось, что он действительно жил в Израиле, но умер два года назад.

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"Таким образом, автор письма использовал реальные данные умершего израильтянина (возможно, его теудат зеут был украден). Редакция сайта поставила в известность полицию Израиля", – заявили журналисты.

Напомним, что 19 апреля командир полка "Азов" Святослав Паламар заявил о сбрасывании мощных бомб на "Азовсталь". Но, по его словам, это не меняет настроение "азовцев", бойцы продолжат защищать город.

СБУ перехватила телефонный разговор ростовского командира взвода. Захватчик рассказывает, как в Мариуполе "ждут с неба от России трехтонные сюрпризы". Оккупант говорит о приказе начальства "сравнять все с землей".

Представитель "Народной милиции "ДНР" Эдуард Басурин 19 апреля заявил о начале штурма "Азовстали". ВС РФ обещали с полудня 19 апреля открыть коридор для выхода с завода.