Блокування "Азовсталі": Путін хоче вивільнити сили та перекинути їх на інші ділянки фронту

За даними Міноборони Британії, Кремль відмовився від штурму "Азовсталі", побоюючись знизити загальну бойову ефективність збройних сил через значні втрати.

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Міністерство оборони Великобританії опублікувало нові дані щодо подальших дій російської армії після наказу президента РФ Володимира Путіна заблокувати "Азовсталь". В оборонному відомстві вважають, що блокування промислової зони "Азовсталі" ймовірно вказує на бажання стримати український опір у Маріуполі та вивільнити сили армії РФ для розгортання в інших місцях на сході України.

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"Повномасштабний наземний напад Росії на завод, ймовірно, спричинить значні втрати російських військ, що більшою мірою знизить їхню загальну бойову ефективність", — йдеться в повідомленні.

На Донбасі продовжуються інтенсивні бойові дії. ЗС РФ обстрілює оборонні позиції ЗСУ у прагненні просунутися далі до населених пунктів, враховуючи Червоний Лиман, Бугаївку, Барвінкове, Лиман і Попасну.

Британська розвідка повідомляє, що незважаючи на зосередження сил на східному напрямку, армія РФ все ще зазнає втрат, аналогічних до втрат на початку війни. Щоб спробувати відновити свої виснажені сили, ЗС РФ вдаються до перекидання непрацездатної техніки назад у Росію для ремонту.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що на Донецькому та Таврійському напрямку по всій лінії фронту активізувалися бойові дії. Інтенсивні бої йдуть у районі Рубіжного, Новотошківського, Попасної та Мар'їнки. На Курахівському напрямку противник втратив до 250 осіб і до 10 одиниць реактивних та стовбурових систем.

Як повідомив представник Міноборони США, Росія продовжує нарощувати свої сили на сході України. Загальна кількість батальйонних тактичних груп ЗС РФ досягла 85 одиниць, більшість із яких були спрямовані на Донбас.