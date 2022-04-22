Блокирование "Азовстали": Путин хочет высвободить силы и перебросить их на другие участки фронта

По данным Минобороны Британии, Кремль отказался от штурма "Азовстали" опасаясь снизить общую боевую эффективность вооруженных сил из-за значительных потерь.

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Министерство обороны Великобритании опубликовало новые данные относительно дальнейших действий российской армии после приказа президента РФ Владимира Путина заблокировать "Азовсталь". В оборонном ведомстве полагают, что блокирование промышленной зоны "Азовстали" вероятно, указывает на желание сдержать украинское сопротивление в Мариуполе и высвободить силы армии РФ для развертывания в других местах на востоке Украины.

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"Полномасштабное наземное нападение России на завод, вероятно, повлечет за собой значительные потери российских войск, что в большей степени снизит их общую боевую эффективность", — говорится в сообщении.

На Донбассе продолжаются интенсивные боевые действия. ВС РФ обстреливает оборонительные позиции ВСУ в стремлении продвинуться дальше к населенным пунктам, включая Красный Лиман, Бугаевку, Барвенково, Лиман и Попасную.

Британская разведка сообщает, что несмотря на сосредоточение сил на восточном направлении, армия РФ она все еще несет потери, аналогичные потерям в начале войны. Для того чтобы попытаться восстановить свои истощенные силы, ВС РФ прибегают к переброске неработоспособной техники обратно в Россию для ремонта.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на Донецком и Таврическом направлении по всей линии фронта активизировались боевые действия. Интенсивные бои идут в районе Рубежного, Новотошковского, Попасной и Марьинки. На Кураховском направлении противник потерял до 250 человек и до 10 единиц реактивных и ствольных систем.

Как сообщил представитель Минобороны США, Россия продолжает наращивать свои силы на востоке Украины. Общее число батальонных тактических групп ВС РФ достигло 85 единиц, большинство из которых были направлены на Донбасс.