ВС РФ частично блокируют Харьков и закрывают выезд из Крыма – Генштаб ВСУ

Армия оккупантов боится проблем комплектования личного состава. Чтобы не сорвался весенний призыв, они блокируют выезд из полуострова. Ситуация усугубляется невыплатами так называемых "боевых", отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

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Вооруженные силы РФ терроризируют население на временно захваченных территориях, известны случаи расстрелов гражданских и волонтеров. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Украинские военные отметили, что на 58-й день полномасштабной войны ВС РФ наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Украине.

Вражеская армия несет потери. В Генштабе сообщили, что 20 апреля в центральную районную больницу города Новоайдар (Луганской области) доставили ​​около 220 раненых и более 50 погибших захватчиков.

[ + – ] В Генштабе ВСУ заявили о потерях в составе армии оккупантов

Группировка Воздушных сил ВСУ вместе с зенитчиками сухопутных и десантно-штурмовых войск, морской пехоты и Нацгвардии 21 апреля уничтожили 9 беспилотников, 3 самолета и 3 вертолета врага.

Боевые действия по регионам Украины

Слобожанское направление. Враг частично блокирует Харьков силами до семи батальонных тактических групп из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов.

Изюмское направление. Противник бросил в атаку 25 батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск РФ.

Идут попытки наступления в направлении населенного пункта Заводы, также ВС РФ вышли на северные окраины Дибровного и хотят там закрепиться.

[ + – ] ВСУ отбили 10 атак армии врага в Донецкой и Луганской областях Фото: Генштаб ВСУ

Донецкое и Таврическое направления. Вдоль всей линии столкновения активизировались боевые действия. Российские военные штурмуют территорию в районе населенного пункта Заречное и пытаются наступать в районе Рубежного.

Оборонительные бои ВСУ ведут возле Новтошковского и Попасной. При поддержке артиллерии идут попытки прорваться штурмом в районе Марьинки.

Батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных систем.

В Донецкой и Луганской областях за минувшие сутки ВСУ отбили 10 атак российских оккупантов, уничтожили 6 танков, 8 единиц бронированной и 15 единиц автомобильной техники, а также 4 артиллерийские системы.

Южнобужское направление. Вражеские войска пытались провести разведку боем в районе Трудолюбовки Херсонской области, но из-за понесенных потерь отошел на ранее занятые позиции.

Волынское и Полесское направления. Активных действий ВС РФ не вели. Украинская армия прикрывает госграницу на западном и северо-западном направлениях. Силы и средства противовоздушной обороны переведены в усиленный режим дежурства.

"Ужесточена охрана штабов, узлов связи, военных городков, арсеналов, баз и складов хранения вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов", – заявили в Генштабе.

Враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении и налаживает логистику, отмечается в сводке.

Проблемы армии оккупантов

В Генштабе рассказали, что личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа не получил "боевые выплаты" за март, российские военные недовольны.

Командование РФ с 30 апреля запретит выезд и въезд во временно оккупированный Крым, чтобы не сорвалась весенняя призывная кампания, отметили в штабе.

Вражеские подразделения на временно занятых территориях блокируют перемещение мирного населения, грабят их и искусственно приближают гуманитарный кризис. ВС РФ, по данным Генштаба, разрушают объекты критической инфраструктуры и не дают доставить гуманитарные грузы из Украины.

Напомним, что по данным аналитического проекта Oryx, ВСУ потеряли в 3,5 раза меньше военной техники, чем противник за время полномасштабной войны с Россией.

Фокус ранее анализировал эффективную тактику ведения боя ВСУ и почему украинским военным удалось перейти в контрнаступление.

США активно поддерживают Украины в противостоянии с РФ. Президент США Джо Байден 21 апреля объявил о формировании нового пакета военной помощи для Украины на 800 млн долларов.