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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ частично блокируют Харьков и закрывают выезд из Крыма – Генштаб ВСУ

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Фото: Getty Images | В Донецкой и Луганской областях отбиты 10 атак российских военных

Армия оккупантов боится проблем комплектования личного состава. Чтобы не сорвался весенний призыв, они блокируют выезд из полуострова. Ситуация усугубляется невыплатами так называемых "боевых", отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

Вооруженные силы РФ терроризируют население на временно захваченных территориях, известны случаи расстрелов гражданских и волонтеров. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Украинские военные отметили, что на 58-й день полномасштабной войны ВС РФ наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Украине.

Вражеская армия несет потери. В Генштабе сообщили, что 20 апреля в центральную районную больницу города Новоайдар (Луганской области) доставили ​​около 220 раненых и более 50 погибших захватчиков.

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В Генштабе ВСУ заявили о потерях в составе армии оккупантов

Группировка Воздушных сил ВСУ вместе с зенитчиками сухопутных и десантно-штурмовых войск, морской пехоты и Нацгвардии 21 апреля уничтожили 9 беспилотников, 3 самолета и 3 вертолета врага.

Боевые действия по регионам Украины

Слобожанское направление. Враг частично блокирует Харьков силами до семи батальонных тактических групп из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов.

Изюмское направление. Противник бросил в атаку 25 батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск РФ.

Идут попытки наступления в направлении населенного пункта Заводы, также ВС РФ вышли на северные окраины Дибровного и хотят там закрепиться.

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ВСУ отбили 10 атак армии врага в Донецкой и Луганской областях
Фото: Генштаб ВСУ

Донецкое и Таврическое направления. Вдоль всей линии столкновения активизировались боевые действия. Российские военные штурмуют территорию в районе населенного пункта Заречное и пытаются наступать в районе Рубежного.

Оборонительные бои ВСУ ведут возле Новтошковского и Попасной. При поддержке артиллерии идут попытки прорваться штурмом в районе Марьинки.

Батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных систем.

В Донецкой и Луганской областях за минувшие сутки ВСУ отбили 10 атак российских оккупантов, уничтожили 6 танков, 8 единиц бронированной и 15 единиц автомобильной техники, а также 4 артиллерийские системы.

Южнобужское направление. Вражеские войска пытались провести разведку боем в районе Трудолюбовки Херсонской области, но из-за понесенных потерь отошел на ранее занятые позиции.

Волынское и Полесское направления. Активных действий ВС РФ не вели. Украинская армия прикрывает госграницу на западном и северо-западном направлениях. Силы и средства противовоздушной обороны переведены в усиленный режим дежурства.

"Ужесточена охрана штабов, узлов связи, военных городков, арсеналов, баз и складов хранения вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов", – заявили в Генштабе.

Враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении и налаживает логистику, отмечается в сводке.

Проблемы армии оккупантов

В Генштабе рассказали, что личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа не получил "боевые выплаты" за март, российские военные недовольны.

Командование РФ с 30 апреля запретит выезд и въезд во временно оккупированный Крым, чтобы не сорвалась весенняя призывная кампания, отметили в штабе.

Вражеские подразделения на временно занятых территориях блокируют перемещение мирного населения, грабят их и искусственно приближают гуманитарный кризис. ВС РФ, по данным Генштаба, разрушают объекты критической инфраструктуры и не дают доставить гуманитарные грузы из Украины.

Напомним, что по данным аналитического проекта Oryx, ВСУ потеряли в 3,5 раза меньше военной техники, чем противник за время полномасштабной войны с Россией.

Фокус ранее анализировал эффективную тактику ведения боя ВСУ и почему украинским военным удалось перейти в контрнаступление.

США активно поддерживают Украины в противостоянии с РФ. Президент США Джо Байден 21 апреля объявил о формировании нового пакета военной помощи для Украины на 800 млн долларов.