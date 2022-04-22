ЗС РФ частково блокують Харків і закривають виїзд із Криму – Генштаб ЗСУ

Армія окупантів боїться проблем комплектування особового складу. Щоб не зірвався весняний призов, вони блокують виїзд із півострова. Ситуація посилюється невиплатами так званих "бойових", зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.

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Збройні сили РФ тероризують населення на тимчасово захоплених територіях, відомі випадки розстрілів цивільних і волонтерів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

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Українські військові зазначили, що на 58-й день повномасштабної війни ЗС РФ завдають ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури в Україні.

Ворожа армія зазнає втрат. У Генштабі повідомили, що 20 квітня до центральної районної лікарні міста Новоайдар (Луганської області) доставили майже 220 поранених і понад 50 загиблих загарбників.

[ + – ] У Генштабі ЗСУ заявили про втрати у складі армії окупантів

Угруповання Повітряних сил ЗСУ разом із зенітниками сухопутних і десантно-штурмових військ, морської піхоти та Нацгвардії 21 квітня знищили 9 безпілотників, 3 літаки та 3 вертольоти ворога.

Бойові дії у регіонах України

Слобожанський напрямок. Ворог частково блокує Харків силами до семи батальйонних тактичних груп зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів.

Ізюмський напрямок. Противник кинув в атаку 25 батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ РФ.

Тривають спроби наступу в напрямку населеного пункту Заводи, також ЗС РФ вийшли на північні околиці Дібрівного та хочуть там закріпитися.

[ + – ] ЗСУ відбили 10 атак армії ворога в Донецькій та Луганській областях Фото: Генштаб ВСУ

Донецький і Таврійський напрями. Уздовж усієї лінії зіткнення активізувалися бойові дії. Російські військові штурмують територію в районі населеного пункту Зарічне та намагаються наступати в районі Рубіжного.

Оборонні бої ЗСУ ведуть біля Новтошковського та Попасної. За підтримки артилерії тривають спроби прорватися штурмом у районі Мар'їнки.

Батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу, що діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат у живій силі (до 250 осіб) і втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних систем.

У Донецькій та Луганській областях за минулу добу ЗСУ відбили 10 атак російських окупантів, знищили 6 танків, 8 одиниць броньованої та 15 одиниць автомобільної техніки, а також 4 артилерійські системи.

Південнобузький напрямок. Ворожі війська намагалися провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки Херсонської області, але через понесені втрати відійшов на раніше зайняті позиції.

Волинський і Поліський напрямки. Активних дій ЗС РФ не проводили. Українська армія прикриває держкордон на західному та північно-західному напрямках. Сили та засоби протиповітряної оборони переведені у посилений режим чергування.

"Жорсткіша охорона штабів, вузлів зв'язку, військових містечок, арсеналів, баз і складів зберігання озброєння, військової техніки та паливно-мастильних матеріалів", — заявили в Генштабі.

Ворог посилює угруповання військ на Запорізькому напрямку та налагоджує логістику, наголошується у зведенні.

Проблеми армії окупантів

У Генштабі розповіли, що особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу не отримав "бойові виплати" за березень, російські військові незадоволені.

Командування РФ з 30 квітня заборонить виїзд і в'їзд у тимчасово окупований Крим, щоб не зірвалася весняна призовна кампанія, зазначили у штабі.

Ворожі підрозділи на тимчасово зайнятих територіях блокують переміщення мирного населення, грабують їх та штучно наближають гуманітарну кризу. ЗС РФ, за даними Генштабу, руйнують об'єкти критичної інфраструктури та не дають доставити гуманітарні вантажі з України.

Нагадаємо, що за даними аналітичного проєкту Oryx, ЗСУ втратили у 3,5 рази менше військової техніки, ніж противник за час повномасштабної війни з Росією.

Фокус раніше аналізував ефективну тактику ведення бою ЗСУ та чому українським військовим вдалося перейти у контрнаступ.

США активно підтримують Україну в протистоянні з РФ. Президент США Джо Байден 21 квітня оголосив про формування нового пакету військової допомоги для України на 800 млн доларів.