Зведення Генштабу: ЗСУ звільнили від окупантів селище Молодва під Харковом (фото, відео)

Незважаючи на безперервні обстріли українських позицій у місцях наступу, ЗС РФ не можуть досягти переваги та зустрічають завзятий опір ЗСУ на Донбасі та на Харківщині.

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Сьогодні 3 травня у 69-й день протистояння України військовому вторгненню РФ бійці ЗСУ продовжували відбивати наступи російських військ на Слобожанському та Ізюмському напрямках, а також на території Донецької та Луганської областей. Основні зусилля противник концентрує на спробах прорвати оборону української армії в районах Сєверодонецька, Авдіївки, Лимана, Курахово, а також намагається взяти під контроль населені пункти Рубіжне та Попасна з метою розвинути наступ на Лиман, Слов'янськ та Сіверськ, повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

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Ізюмський напрямок та Харків

У районі Ізюма ворог перемістив батарею важких мінометів "Тюльпан" та підрозділ із "Смерчами" для підтримки наступальної операції. У напрямку Ізюм — Барвінкове в результаті опору ЗСУ сили підрозділів 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу; 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськової армії та 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ зазнає втрат у живій силі та техніці.

Харків вкотре постраждав від обстрілу російських військ. За словами голови обладміністрації Олега Синєгубова, під обстріл потрапили житлові квартали в центрі міста — магазини, гаражі та дитячий атракціон у міському парку. В одній із будівель рятувальники ліквідували пожежу.

По області окупанти протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі. За попередніми даними, жертв немає.

Водночас українські захисники взяли під контроль селище Молодва, що розташоване неподалік Старого Салтова.

[ + – ] Карта Харківської області, 3 травня

Донецький і Таврійський напрямок

Російські війська, силами окремих підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів, 8-ї та 58-ї загальновійськових армій Південного військового округу; 5-ї загальновійськової армії та тихоокеанського флоту Східного військового округу; 2-ї та 41-ї загальновійськових армій та 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ ведуть наступальні дії на окремих ділянках фронту.

[ + – ] Українські військовослужбовці на передовій у Донбасі, квітень 2022

Під постійним обстрілом російської артилерії знаходяться Лиман та Авдіївка. Вранці обстріляли Вугледар. Також повідомляється, що противник обладнує склади боєприпасів, удосконалює логістику і "на окремих рубежах" проводить облаштування другої лінії оборони.

На Луганщині було обстріляно населений пункт Новодружеськ. З міста евакуювали 20 людей.

"На Таврійському напрямку ворог продовжує проведення демонстративних дій та маневрів з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їхнього перекидання на інші напрямки", — повідомляє Генштаб.

Придністров'я

У Придністровському регіоні Молдови ситуація загострюється. Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у повній бойовій готовності. Зі свого боку, збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу в посиленому режимі.

Найбільший прикордонний перехід Кучурган-Первомайськ з боку придністровської ділянки кордону перекритий бетонними блоками.

[ + – ] Бетонні блоки в Кучургані, Одеська область

Раніше повідомлялося, що російські військові стратили українського бійця Національної гвардії, який здався в полон у Маріуполі. Йому пообіцяли збереження життя та дотримання міжнародних законів щодо поводження з військовополоненими, а пізніше бойовики "ДНР" повідомили його матері, що її сина вбито.

Вночі 3 травня підрозділи ЗСУ ліквідували пункт управління російської армії у районі адміністративного кордону Миколаївської та Херсонської областей. Крім того, за даними оперативного командування "Південь", на цій же ділянці було знищено три російські склади з боєприпасами та ще один із паливно-мастильними матеріалами.