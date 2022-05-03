Сводка Генштаба: ВСУ освободили от оккупантов поселок Молодва под Харьковом (фото, видео)

Несмотря на непрерывные обстрелы украинских позиций в местах наступления, ВС РФ не могут достичь преимущества и встречают упорное сопротивление ВСУ на Донбассе и в Харьковской области.

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Сегодня 3 мая в 69-й день противостояния Украины военному вторжению РФ, бойцы ВСУ продолжали отражать наступления российских войск на Слобожанском и Изюмском направлениях, а также на территории Донецкой и Луганской областей. Основные усилия противник концентрирует на попытках прорвать оборону украинской армии в районах Северодонецка, Авдеевки, Лимана, Курахово, а также пытается взять под контроль населенные пункты Рубежное и Попасная с целью развить наступление на Лиман, Славянск и Сиверск, сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Изюмское направление и Харьков

В районе Изюма враг переместил батарею тяжелых минометов "Тюльпан" и подразделение со "Смерчами" для поддержки наступательной операции. В направлении Изюм — Барвенково в результате сопротивления ВСУ силы подразделений 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа; 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск несет потери в живой силе и технике.

Харьков в очередной раз пострадал от обстрелов российских войск. По словам главы обладминистрации Олега Синегубова под обстрелы попали жилые кварталы в центре города — магазины, гаражи и детский аттракцион в городском парке. В одном из зданий спасатели ликвидировали пожар.

По области оккупанты в течение суток обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи. По предварительным данным жертв нет.

В то же время украинские защитники взяли под контроль поселок Молодва, что расположен недалеко от Старого Салтова.

[ + – ] Карта Харьковской области, 3 мая

Донецкое и Таврийское направление

Российские войска, силами отдельных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов, 8-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа; 5-й общевойсковой армии и тихоокеанского флота Восточного военного округа; 2-й и 41-й общевойсковых армий и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные действия на отдельных участках фронта.

[ + – ] Украинские военнослужащие на передовой в Донбассе, апрель 2022

Под постоянными обстрелами российской артиллерии находятся Лиман и Авдеевка. Утром был обстрелян Угледар. Также сообщается, что противник оборудует склады боеприпасов, совершенствуют логистику и "на отдельных рубежах" проводит обустройство второй линии обороны.

В Луганской области был обстрелян населенный пункт Новодружеск. Из города эвакуировали 20 человек.

"На Таврическом направлении враг продолжает проведение демонстративных действий и маневров с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их опрокидывания на другие направления", — сообщает Генштаб.

Приднестровье

В Приднестровском регионе Молдовы обстановка накаляется. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности. В свою очередь вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме.

Крупнейший пограничный переход Кучурган-Первомайск со стороны приднестровского участка границы перекрыт бетонными блоками.

[ + – ] Бетонные блоки в Кучургане, Одесская область

Ранее сообщалось, что российские военные казнили украинского бойца Национальной гвардии, который сдался в плен в Мариуполе. Ему пообещали сохранение жизни и соблюдение международных законов об обращении с военнопленными, а позже боевики "ДНР" сообщили его матери, что ее сын убит.

Ночью 3 мая подразделения ВСУ ликвидировали пункт управления российской армии в районе административной границы Николаевской и Херсонской областей. Кроме того, по данным оперативного командования "Юг", на этом же участке было уничтожено три российских склада с боеприпасами и еще один с горюче-смазочными материалами