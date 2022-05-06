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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Завдання – зберегти мир": "влада" Придністров'я розповіла, чи чекати нападу на Україну

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Фото: Facebook | Розвідка України повідомила, що РФ готує Придністров'я до війни

Так званий глава ПМР вважає, що Україна чудово розуміє неможливість нападу на регіон. І додав, що народ "республіки" знає, що таке війна, кров і втрати.

Невизнана "Придністровська молдавська республіка" ("ПМР") не збирається нападати на Україну, бо це неможливо. Про це заявив глава ПМР Вадим Красносельський 6 травня під час спілкування з журналістами.

За його словами, заяви політиків про небезпеку для України з Придністров'я неправдиві, розраховані на "внутрішньоукраїнську аудиторію" та не відповідають дійсності.

Українські політики різного рангу, на думку Красносельського, чудово розуміють неможливість нападу Придністров'я на Україну.

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Красносельський сподівається на визнання "ПМР"

"Мені здається, що ця інформація, яка зливається в Україні, ті заяви — для внутрішнього українського споживача, щоб український соціум відчував небезпеку, яка нібито від Придністров'я виходить", — зазначив він.

Розв'язана РФ війна в Україні, за оцінкою "глави", вплинула на Придністров'я і не лише в економічній сфері.

"Економіка економікою, але найголовніше наше завдання — зберегти мир. Народ Придністров'я чудово знає, що таке війна, що таке кров, що таке втрати. У ситуації, що склалася, Придністров'я зберігає нейтралітет і не становить загрози для сусідів", — запевнив він.

"Придністров'я визнають без війни"

Красносельський зазначив у Telegram, що "ПМР" має бути і буде визнано мирним шляхом за столом переговорів.

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У Придністров'ї будували блокпости
Фото: trump-elections

"Процес має бути виключно демократичним і еволюційним за своїм характером — без воєнних дій і втрат. Війна нікому не потрібна. Не треба роздмухувати полум'я провокаціями — терористичними, телефонними, інформаційними., висновки можуть стати іскрою, від якої спалахне пожежа", — прокоментував керівник невизнаної "республіки".

Придністровці знають, що таке війна і цінують мир, тому яскраві, галасливі та небезпечні інфоприводи не потрібні, додав він.

"Ніхто не говорить про замовчування — у жодному разі. Але й сіяти паніку серед громадян, нагнітаючи обстановку, не треба", — підсумував "глава ПМР".

Нагадаємо, що 5 травня "24 канал" із посиланням на джерела в контррозвідці повідомив про розробку РФ чітких планів вторгнення до Молдови. Наявність російських військ у ПМР дестабілізує політичну ситуацію на Балканах, упевнені розвідники.

Керівництво "ПМР" 3 травня оголосило про запобігання теракту в радіотелецентрі біля селища Маяк. Там знайшли безпілотник із вибухівкою, який нібито запустили з території України.

Розвідка України 1 травня повідомила, що РФ готує Придністров'я до війни. ГУР МО України звернуло увагу на випуск у місцевій газеті, в якому було звернення до президента РФ Володимира Путіна залучити армію "ПМР" до дій армії РФ.