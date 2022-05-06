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Военный Фокус Российско-украинская война

"Задача – сохранить мир": "власти" Приднестровья рассказали, ждать ли нападения на Украину

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Фото: Facebook | Разведка Украины сообщила, что РФ готовит Приднестровье к войне

Так называемый "глава ПМР" считает, что Украина прекрасно понимает невозможность нападения на регион. И добавил, что народ "республики" знает, что такое война, кровь и потери.

Непризнанная "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") не собирается нападать на Украину, потому что это невозможно. Об этом заявил "глава ПМР" Вадим Красносельский 6 мая во время общения с журналистами.

По его словам, заявления политиков об опасности для Украины из Приднестровья не правдивы рассчитаны на "внутриукраинскую аудиторию" и не соответствуют действительности.

Украинские политики разного ранга, по мнению Красносельского, прекрасно понимают невозможность нападения Приднестровья на Украину.

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Красносельский надеется на признание "ПМР"

"Мне кажется, что эта информация, которая сливается в Украине, те заявления – для внутреннего украинского потребителя, чтобы украинский социум чувствовал опасность, якобы от Приднестровья исходящую", – отметил он.

Развязанная РФ война в Украине, по оценке "главы", повлияла на Приднестровье и не только в экономической сфере.

"Экономика экономикой, но самая главная наша задача – сохранить мир. Народ Приднестровья прекрасно знает, что такое война, что такое кровь, что такое потери. В сложившейся ситуации Приднестровье сохраняет нейтралитет и не представляет угрозы для соседей", – уверил он.

"Приднестровье признают без войны"

Красносельский отметил в Telegram, что "ПМР" должно быть и будет признано мирным путем, за столом переговоров.

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В Приднестровье строили блокпосты
Фото: BBC

"Процесс должен быть исключительно демократическим и эволюционным по своему характеру – без военных действий и потерь. Война никому не нужна. Не надо раздувать пламя провокациями – террористическими, телефонными, информационными. Произнесенные для красного словца и для подъема рейтингов СМИ или отдельных личностей предположения, домыслы, выводы могут стать искрой, от которой вспыхнет пожар", – прокомментировал руководитель непризнанной "республики".

Приднестровцы знают, что такое война и ценят мир, поэтому яркие, шумные и опасные инфоповоды не нужны, добавил он.

"Никто не говорит о замалчивании – ни в коем случае. Но и сеять панику среди граждан, нагнетая обстановку, не надо", – заключил "глава ПМР".

Напомним, что 5 мая "24 канал" со ссылкой на источники в контрразведке сообщил о разработке РФ четких планов вторжения в Молдову. Наличие российских войск в "ПМР" дестабилизирует политическую ситуацию на Балканах, уверены разведчики.

Руководство "ПМР" 3 мая обїявило о предотвращении теракта в радиотелецентре возле поселка Маяк. Там нашли беспилотник со взрывчаткой, который якобы запустили с территории Украины.

Разведка Украины 1 мая сообщила, что РФ готовит Приднестровье к войне. ГУР МО Украины обратило внимание на выпуск в местной газете, в котором было обращение к президенту РФ Владимиру Путину привлечь армию "ПМР" к действиям армии РФ.