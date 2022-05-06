З "Азовсталі" сьогодні вдалося евакуювати 50 жінок, дітей та старих людей, – Верещук

Віцепрем'єрка Ірина Верещук розповіла, що людей також мали забрати з ТЦ "Порт Сіті". Проте зробити це не встигли.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Ірина Верещук, українська віцепрем'єрка, напередодні анонсувала евакуацію цивільних із "Азовсталі", яку вже кілька днів штурмують окупаційні війська РФ. Про це вона написала у себе в Telegram-каналі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Ірина Верещук докладно описала ситуацію із евакуацією у Маріуполі. Головною перешкодою для неї є те, що війська РФ не дотримуються режиму вогню.

"Сьогодні ми проводили евакуацію цивільних з "Азовсталі". На зворотному шляху мали забрати людей на Порт Сіті. На жаль, не встигли. Бо цілий день колона була змушена стояти біля "Азовсталі". Там проходили бої та були провокації. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила дуже повільно. Проте сьогодні нам вдалося витягнути з "Азовсталі" 50 жінок, дітей та літніх людей. Завтра зранку ми продовжимо евакуаційну операцію", — повідомляє віцепрем'єрка.

Верещук також уточнила, що план евакуації такий: "Якщо все буде за планом, о 17:00 на Порт Сіті будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. Там люди з Порт Сіті приєднаються до нашої колони з "Азовсталі", яка наступного дня вирушить до Запоріжжя".

Нагадаємо, що в неділю, 1 травня, в обложеному Маріуполі стартувала евакуація мирних громадян, які переховувалися від бомбардувань ЗС РФ на території заводу "Азовсталь". Цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, перша група цивільних із близько 100 осіб в автобусах уже прямує у бік території, що підконтрольна Києву.

20 мирних жителів вдалося евакуювати із маріупольського заводу "Азовсталь", який обороняють українські бійці. Це жінки та діти, яких дістали з-під завалів унаслідок бомбардування заводу росіянами. Вони повинні виїхати за обумовленим напрямком у Запоріжжі. Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

Евакуація з "Азовсталі" — це два окремі процеси. Йдеться про порятунок цивільного населення та поранених українських військовослужбовців. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.