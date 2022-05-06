C "Азовстали" сегодня удалось эвакуировать 50 женщин, детей и стариков, – Верещук

Вице-премьер Ирина Верещук рассказала, что людей также должны были забрать с ТЦ "Порт Сити". Однако сделать этого не успели.

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Ирина Верещук, украинский вице-премьер, накануне анонсировала эвакуацию гражданских с "Азовстали", которую уже несколько дней штурмуют оккупационные войска РФ. Об этом она написала у себя в Telegram-канале.

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Ирина Верещук подробно описала ситуацию с эвакуацией в Мариуполе. Главной помехой для нее является то, что войска РФ не соблюдают режим огня.

"Сегодня мы проводили эвакуацию гражданских из "Азовстали". На обратном пути должны были забрать людей на Порт Сити. К сожалению, не успели. Ибо целый день колонна была вынуждена стоять у "Азовстали". Там проходили бои и были провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила очень медленно. Однако, сегодня нам удалось вытащить из "Азовстали" 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра с утра мы продолжим эвакуационную операцию", – сообщает вице-премьер.

Верещук также уточнила, что план эвакуации такой: "Если все будет по плану, в 17:00 на Порт Сити будут автобусы, которые отвезут людей в Безымянный. Там люди из Порт Сити присоединятся к нашей колонне из "Азовстали", которая на следующий день отправится в Запорожье".

Напомним, что в воскресенье, 1 мая, в осажденном Мариуполе стартовала эвакуация мирных граждан, которые скрывались от бомбардировок ВС РФ на территории завода "Азовсталь". Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, первая группа гражданских из около 100 человек в автобусах уже направляется в сторону подконтрольной Киеву территории.

20 мирных жителей удалось эвакуировать с мариупольского завода "Азовсталь", который обороняют украинские бойцы. Это женщины и дети, которых достали из-под завалов в результате бомбардировки завода россиянами. Они должны уехать по оговоренному направлению в Запорожье. Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар.

Эвакуация из "Азовстали" – это два отдельных процесса. Речь идет о спасении гражданского населения и раненых украинских военнослужащих. Об этом в интервью Фокусу рассказал руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.