Не лише зброя: в Офісі президента повідомили, що отримає Україна завдяки ленд-лізу

Документ передбачає не лише швидке передавання зброї, а й технологій. А американський ВПК працюватиме на потреби української армії.

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Президент США Джо Байден підписав білль S. 3522, який передбачає ленд-ліз для України. Він враховує не лише військову допомогу. Про це повідомляє голова ОП Андрій Єрмак.

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Ленд-ліз — це не лише передавання нового озброєння в оренду або в борг із відтермінованою виплатою. Ленд-ліз для України також передбачає низку дій, які необхідні для перемоги.

"Якщо згадати історію Другої світової війни, то крім танків і літаків США спрямовували в СРСР верстати, локомотиви, бронесталь, консерви. Зараз, так само крім озброєнь можлива й інша допомога, враховуючи необхідні нам матеріали, які ми погодимо", — заявляє Єрмак.

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Ленд-ліз для України. Як це працює на нашу перемогу і чи доведеться оплатити допомогу

На території України та США буде розгорнуто логістичні та промислові потужності, а військово-промисловий комплекс Штатів запустить виробництво нової техніки та зброї для українських потреб. Так, Україна отримає необхідні ресурси для перемоги над РФ.

Українська сторона сформує список потреб, зокрема зброї, яка потрібна країні. Також буде співпраця з американськими союзниками щодо постачання зброї.

На дипломатичному рівні, стверджує глава Офісу президента, ленд-ліз є сигналом для всіх народів світу, що Україна переможе, і кожен має зробити для цього все, що зможе.

Акт розрахований на 2022-2023 роки. ЗСУ отримає високотехнологічну зброю. А, крім самих озброєнь, буде й навчання українських військових. Уся ця допомога йтиме дуже швидко. Байдену практично не потрібно погоджувати виділення допомоги щоразу з Конгресом.

Нагадаємо, 9 травня Джо Байден підписав ленд-ліз для України. Документ символічно підписали у День перемоги над нацизмом.

28 квітня Палата представників США голосами 417 конгресменів підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України. Документ дозволить Вашингтону швидше постачати Києву озброєння, транспорт, продовольство, медикаменти й інші необхідні речі на умовах оренди чи безоплатно.