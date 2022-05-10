Не только оружие: в Офисе президента сообщили, что получит Украина благодаря ленд-лизу

Документ предусматривает не только быструю передачу оружия, но и технологий. А американский ВПК будет работать на нужды украинской армии.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент США Джо Байден подписал билль S. 3522, который предусматривает ленд-лиз для Украины. Он включает в себя не только военную помощь. Об этом сообщает глава ОП Андрей Ермак.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ленд-лиз — это не только передача новейшего вооружения в аренду или в долг с отсроченной выплатой. Ленд-лиз для Украины также предусматривает ряд действий, которые необходимы для победы.

"Если вспомнить историю Второй мировой войны, то кроме танков и самолетов США направляли в СССР станки, локомотивы, бронесталь, консервы. Сейчас, точно также кроме вооружений возможна и другая помощь, включая необходимые нам материалы, которые мы согласуем", — заявляет Ермак.

Важно

Ленд-лиз для Украины. Как это работает на нашу победу и придется ли оплатить помощь

На территории Украины и США будут развернуты логистические и промышленные мощности, а военно-промышленный комплекс Штатов запустит производство новой техники и оружия для украинских нужд. Таким образом Украина получит необходимые ресурсы для победы над РФ.

Украинская сторона сформирует список нужд, в частности оружия, которое необходимо стране. Также будет сотрудничество с американскими союзниками о поставках оружия.

На дипломатическом уровне, утверждает глава Офиса президента, ленд-лиз является сигналом для всех народов мира, что Украина победит, и каждый должен сделать для этого все, что сможет.

Акт рассчитан на 2022-2023 годы. ВСУ получит высокотехнологическое оружие. А помимо самих вооружений будет и обучение украинских военных. Вся эта помощь будет идти очень быстро. Байдену практически не потребуется согласовывать выделение помощи каждый раз с Конгрессом.

Напомним, 9 мая Джо Байден подписал ленд-лиз для Украины. Документ символично подписали в День победы над нацизмом.

28 апреля Палата представителей США голосами 417 конгрессменов поддержала законопроект о ленд-лизе для Украины. Документ позволит Вашингтону быстрее поставлять Киеву вооружение, транспорт, продовольствие, медикаменты и прочие необходимые вещи на условиях аренды или безвозмездно