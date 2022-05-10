Люки та вежі підлітали на десятки метрів: у ЗСУ показали знищення техніки ЗС РФ (відео)

Військові з групи К2 54-ї окремої механізованої бригади провели успішні контратакувальні дії на Донбасі. Знищити вдалося 7 із 12 одиниць техніки окупантів.

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Військові 54-го ОМБр знищили 7 одиниць з колони військової техніки ЗС РФ у Донецькій області. Про це повідомляється на сторінці "СтратКом ЗСУ" у Facebook.

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Зазначається, що ворог намагався наступати колоною з 12 одиниць бронетехніки, проте українські військові завдали точного артилерійського удару, внаслідок чого більшість ворожої техніки було знищено.

"Воїни К2 54 ОМБр знищують колону російської бронетехніки так, що з 12 одиниць техніки знищено 7. Люки та вежі танків підлітають на десятки метрів, і смолоскипи з танків виглядають чудово. Так працює ЗСУ!" — наголошується в повідомленні.

[ + – ] Робота військових з К2 54 ОМБр із техніки ЗС РФ

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що війна України проти Росії триватиме не роки, а місяці. Експерту важко сказати, коли "росіяни видихнуться", але економіка Росії вже в стагнації, а Захід не готовий воювати з РФ роками. Крім того, Захід, який почав передавати Україні озброєння, також не готовий воювати з Росією два чи три роки.

Також Фокус розповідав, що один із російських військових, які перебувають на острові Зміїний, постійно просив підтримки з повітря, оскільки український "Байрактар" атакував позиції росіян. Про це стало відомо внаслідок радіоперехоплення. У процесі повідомлень, один із військових постійно просив підтримку з повітря кажучи, що ударний БПЛА досі кружляє над ними. Після четвертої ракети, він практично зривається на крик, вимагаючи підтримки.

У той же час, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ знищили понтонні переправи для техніки та солдат ЗС РФ. Переправи та вся техніка ліквідовані, особовий склад знищено частково. Хтось біг і вже вплав добирався до берега.