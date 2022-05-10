Люки и башни подлетали на десятки метров: в ВСУ показали уничтожение техники ВС РФ (видео)
Военные из группы К2 54-й отдельной механизированной бригады провели успешные контратакующие действия на Донбассе. Уничтожить удалось 7 из 12 единиц техники оккупантов.
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Военные 54-й ОМБр уничтожили 7 единиц из колонны военной техники ВС РФ в Донецкой области. Об этом сообщается на странице "СтратКом ЗСУ" в Facebook.
Отмечается, что враг пытался наступать колонной из 12 единиц бронетехники, однако украинские военные нанесли точный артиллерийский удар, в результате чего большая часть вражеской техники была уничтожена.
"Воины К2 54 ОМБр уничтожают колонну российской бронетехники так, что из 12 единиц техники уничтожено 7. Люки и башни танков подлетают на десятки метров, и факелы из танков выглядят великолепно. Так работает ВСУ!", — отмечается в сообщении.
Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что война Украины против России продлится не годы, но месяцы. Эксперт затрудняется сказать, когда "россияне выдохнутся", но экономика России уже в стагнации, а Запад не готов воевать с РФ годами. Кроме того, Запад, который начал передавать Украине вооружение, также не готов воевать с Россией два или три года.
Также Фокус рассказывал, что один из российских военных, находящихся на острове Змеиный, постоянно запрашивал поддержки с воздуха, поскольку украинский "Байрактар" атаковал позиции россиян. Об этом стало известно в результате радиоперехвата. В ходе сообщений, один из военных постоянно запрашивал поддержку с воздуха говоря, что ударный БПЛА до сих пор кружит над ними. После четвертой ракеты он практически срывается на крик, требуя поддержки.
В то же время, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ уничтожили понтонные переправы для техники и солдат ВС РФ. Переправы и вся техника ликвидированы, личный состав уничтожен частично. Кто-то бежал и уже вплавь добирался до берега.