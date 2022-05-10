Люки и башни подлетали на десятки метров: в ВСУ показали уничтожение техники ВС РФ (видео)

Военные из группы К2 54-й отдельной механизированной бригады провели успешные контратакующие действия на Донбассе. Уничтожить удалось 7 из 12 единиц техники оккупантов.

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Военные 54-й ОМБр уничтожили 7 единиц из колонны военной техники ВС РФ в Донецкой области. Об этом сообщается на странице "СтратКом ЗСУ" в Facebook.

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Отмечается, что враг пытался наступать колонной из 12 единиц бронетехники, однако украинские военные нанесли точный артиллерийский удар, в результате чего большая часть вражеской техники была уничтожена.

"Воины К2 54 ОМБр уничтожают колонну российской бронетехники так, что из 12 единиц техники уничтожено 7. Люки и башни танков подлетают на десятки метров, и факелы из танков выглядят великолепно. Так работает ВСУ!", — отмечается в сообщении.

[ + – ] Работа военных из К2 54 ОМБр по технике ВС РФ

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что война Украины против России продлится не годы, но месяцы. Эксперт затрудняется сказать, когда "россияне выдохнутся", но экономика России уже в стагнации, а Запад не готов воевать с РФ годами. Кроме того, Запад, который начал передавать Украине вооружение, также не готов воевать с Россией два или три года.

Также Фокус рассказывал, что один из российских военных, находящихся на острове Змеиный, постоянно запрашивал поддержки с воздуха, поскольку украинский "Байрактар" атаковал позиции россиян. Об этом стало известно в результате радиоперехвата. В ходе сообщений, один из военных постоянно запрашивал поддержку с воздуха говоря, что ударный БПЛА до сих пор кружит над ними. После четвертой ракеты он практически срывается на крик, требуя поддержки.

В то же время, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ уничтожили понтонные переправы для техники и солдат ВС РФ. Переправы и вся техника ликвидированы, личный состав уничтожен частично. Кто-то бежал и уже вплавь добирался до берега.