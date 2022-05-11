РФ може анексувати території, щоб уникнути їх звільнення ЗСУ, — розвідка Естонії

У відомстві вважають, що українська армія може спробувати повністю звільнити свої території, тож у Москві можуть приєднати їх.

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Росія може приєднати захоплені території України для того, щоб ЗСУ не могли розвивати свій контрнаступ. Про це повідомляє ERR.

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За даними зведення розвідувального центру Сил оборони Естонії про бойові дії, російське керівництво може анексувати українські території.

Нині Збройні Сили України ведуть контрнаступ на північний схід від Харкова. Українська армія може спробувати відкинути російських окупантів на позиції до 24 лютого або повністю звільнити територію. Щоб уникнути такого розвитку, в естонській розвідці не відкидають, що РФ може приєднати окуповані території.

У такому разі простіше створити враження, що Україна намагається захопити частину Росії.

Водночас ЗСУ продовжують чинити тиск на позиції російських військ на північ від Харкова, що ставить під загрозу лінії постачання підрозділів ЗС РФ на Ізюмському плацдармі.

Форсування річки Сіверський Донець у районі Білогорівки створює передумови для оточення угруповання українських військ у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Нагадаємо, в МВС заявили, що РФ будуть шоковані місцем, по якому скоро вдарять ЗСУ. За словами Олексія Арестовича, Україна має шанс завдати воєнної поразки РФ.