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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ может аннексировать территории, для избежания их освобождения ВСУ - разведка Эстонии

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аннексия территорий

В ведомстве считают, что украинская армия может попытаться полностью освободить свои территории, поэтому в Москве могут присоединить их.

Россия может присоединить захваченные территории Украины для того, чтобы ВСУ не могли развивать свое контрнаступление. Об этом передает ERR.

По данным сводки разведывательного центра Сил обороны Эстонии о боевых действиях, российское руководство может аннексировать украинские территории.

Ныне Вооруженные Силы Украины ведут контрнаступление северо-восточнее Харькова. Украинская армия может попытаться отбросить российских оккупантов на позиции до 24 февраля или же полностью освободить территорию. Чтобы избежать такого развития в эстонской разведке не исключают, что РФ может присоединить оккупированные территории.

В таком случае проще создать впечатление, что Украина пытается захватить часть России.

Вместе с тем ВСУ продолжают оказывать давление на позиции российских войск севернее Харькова, что ставит под угрозу линии снабжения подразделений ВС РФ на Изюмском плацдарме.

Форсирование реки Северский Донец в районе Белогоровки создает предпосылки для окружения группировки украинских войск в Северодонецке и Лисичанске.

Напомним, в МВД заявили, что РФ будут шокированы местом, по которому скоро ударят ВСУ. По словам Алексея Арестовича, у Украины есть шанс нанести военное поражение РФ.