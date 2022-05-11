РФ может аннексировать территории, для избежания их освобождения ВСУ - разведка Эстонии

В ведомстве считают, что украинская армия может попытаться полностью освободить свои территории, поэтому в Москве могут присоединить их.

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Россия может присоединить захваченные территории Украины для того, чтобы ВСУ не могли развивать свое контрнаступление. Об этом передает ERR.

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По данным сводки разведывательного центра Сил обороны Эстонии о боевых действиях, российское руководство может аннексировать украинские территории.

Ныне Вооруженные Силы Украины ведут контрнаступление северо-восточнее Харькова. Украинская армия может попытаться отбросить российских оккупантов на позиции до 24 февраля или же полностью освободить территорию. Чтобы избежать такого развития в эстонской разведке не исключают, что РФ может присоединить оккупированные территории.

В таком случае проще создать впечатление, что Украина пытается захватить часть России.

Вместе с тем ВСУ продолжают оказывать давление на позиции российских войск севернее Харькова, что ставит под угрозу линии снабжения подразделений ВС РФ на Изюмском плацдарме.

Форсирование реки Северский Донец в районе Белогоровки создает предпосылки для окружения группировки украинских войск в Северодонецке и Лисичанске.

Напомним, в МВД заявили, что РФ будут шокированы местом, по которому скоро ударят ВСУ. По словам Алексея Арестовича, у Украины есть шанс нанести военное поражение РФ.