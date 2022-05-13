"Дорога смерті" під Києвом: WSJ показала, як військові РФ убили 37 українців (фото, відео)

У перші дні повномасштабної війни жителі сіл Мотижин та Ясногородка Київської області втекли від окупації, а ЗС РФ вели по них вогонь із мінометів та артилерії. В розстріляних автомобілях свідки бачили силуети дітей.

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Російські військові розстрілювали українців, які намагалися виїхати з Київської області під час наступу першого тижня повномасштабної війни. Про це йдеться в розслідуванні американської газети The Wall Street Journal.

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Репортери видання вивчили відео з автореєстраторів, спілкувалися з очевидцями, перевіряли соцмережі та залишки снарядів, що впали біля 7-ми кілометрової дороги між селами Мотижин та Ясногородка. В період з кінця лютого до березня ЗС РФ убили 37 людей, кажуть українські поліцейські.

Загарбники обстрілювали дорогу з мінометів, епізод влучення снаряда 3 березня потрапив на відео. На дорозі від Мотижина до Ясногородки виявлено тіла загиблих із вогнепальними пораненнями.

Дві інші дороги, що вели від Мотижина на північ, стали місцем загибелі багатьох мирних жителів у перший тиждень великої війни. Чимало жителів села намагалися виїхати дорогою на південний схід до Ясногородки, прокоментували журналісти WSJ.

Відеодокази показують знищені автомобілі. В деяких на дзеркалах висять білі пов'язки, а на лобовому склі — напис "Діти". Військові експерти кажуть, що людей обстрілювали снарядами 82 та 120 калібрів.

[ + – ] Окупанти стріляли в людей із артилерії

"Це був просто жах. Трупи вже посинілі, розстріляні автомобілі, в яких виднілися силуети дітей. Мої діти все це бачили, старша мала істерику", — розповідає газеті мешканець Мотижина Юрій Супруненко.

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