"Дорога смерти" под Киевом: WSJ показала, как военные РФ убили 37 украинцев (фото, видео)

В первые дни полномасштабной войны жители сел Мотыжин и Ясногородка Киевской области бежали от оккупации, а ВС РФ вели по ним огонь из минометов и артиллерии. В расстрелянных автомобилях очевидцы видели силуэты детей.

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Российские военные расстреливали украинцев, пытавшихся уехать из Киевской области во время наступления в первую неделю полномасштабной войны. Об этом говорится в расследовании американской газеты The Wall Street Journal.

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Репортеры издания изучили видео с авторегистраторов, общались с очевидцами, проверяли соцсети и остатки снарядов, упавших возле 7-ми километровой дороги между селами Мотыжин и Ясногородка. В период с конца февраля по март ВС РФ убили 37 человек, говорят украинские полицейские.

Захватчики обстреливали дорогу из минометов, эпизод попадания снаряда 3 марта попал на видео. На дороге от Мотыжина до Ясногородки обнаружены тела погибших с огнестрельными ранениями.

Две других дороги, которые вели от Мотыжина на север, стали местом гибели многих мирных жителей в первую неделю большой войны. Многие жители села пытались выехать по дороге юго-восток к Ясногородке, прокомментировали журналисты WSJ.

Видеосвидетельства показывают уничтоженные автомобили. У некоторых на зеркалах висят белые повязки, а на лобовом стекле – надпись "Дети". Военные эксперты говорят, что людей обстреливали снарядами 82 и 120 калибров.

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"Это был просто ужас. Трупы уже посиневшие, расстрелянные автомобили, в которых виднелись силуэты детей. Мои дети все это видели, у старшей была истерика", – рассказывает газете житель Мотыжина Юрий Супруненко.

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