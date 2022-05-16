Майже 100 людей здалися в полон. Розвідка дізналася про втрати 1-ї танкової армії ЗС РФ

Українська воєнна розвідка встановила імена окупантів зі складу 1-ї танкової армії, які потрапили в полон у перші три тижні російського вторгнення в Україну.

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Воєнна розвідка отримала документальні підтвердження втрат живої сили та техніки 1-ї танкової армії збройних сил Росії, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Документи охоплюють період до 15 березня, в них зазначені звання та прізвища окупантів, які здалися в полон солдатам ЗСУ, всього їх майже 100 осіб.

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Список втрат живої сили та техніки 1-ї танкової армії

За даними ГУР, станом на 15 березня, 1-а танкова армія зазнала таких втрат:

409 осіб — загальні втрати;

61 особа — загинули;

209 — отримали поранення;

44 танкісти — зникли безвісти;

96 людей — здалися в полон.

"За цей же час захисники України знищили та захопили 308 одиниць бойової техніки зі складу 1-ї танкової армії окупантів", — наголосили в ГУР.

Де воювала перша танкова армія ЗС РФ

У березні 1-а танкова армія діяла на територію Чернігівської та Сумської областей. Наприкінці місяця стало відомо, що командувача армії Сергія Киселя зняли з посади. Киселя звільнили через провал наступу, залучення солдатів-строковиків до бойових дій, а також через величезні втрати серед військовослужбовців.

"Це його танки грузли в болотах Чернігівщини та Сумщини, не маючи навіть елементарних карт. Це його солдати сотнями здавалися в полон", — повідомив тоді радник голови МВС України Антон Геращенко.

До Сергія Киселя військове керівництво РФ також відсторонило його заступника, тим самим підтвердивши, що командири армії не впоралися з поставленим завданням.

Міноборони РФ не розкриває інформацію про втрати на війні. Вперше і востаннє військові чиновники дали відповідну оцінку 25 березня, заявивши, що загиблих росіян в Україні налічують 1351 особу, ще 3825 отримали поранення.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 7 квітня розповів про "значні втрати" ЗС РФ в Україні. Проте пізніше він заявив, що його "неправильно зрозуміли".